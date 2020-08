Tatis Jr. es atacado luego de disparar el primer gran slam de su carrera en GL

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El dominicano Fernando Tatis Jr. pegó su primer grand slam en su carrera de en las Grandes Ligas en la victoria de los Padres de San Diego 14-4 sobre los Rangers de Texas, pero a pesar de la gran producción conseguida con su batazo, el joven torpedero fue criticado por romper las reglas no escritas del béisbol.

“Hay muchas reglas no escritas que se desafían constantemente en el béisbol de hoy. No me gustó, personalmente. Estás arriba por siete carreras en la octava entrada; normalmente no es un buen momento para hacer un swing con el conteo en 3-0. Es la forma en que todos fuimos criados en el juego. Pero, como dije, las normas se desafían a diario, así que, solo porque no me guste no significa que no sea correcto”, expresó el dirigente de los Rangers, Chris Woodward, en declaraciones reproducidas por AlBat.

Se jugaba la parte alta del octavo cuando con cuenta de 3 bolas sin strikes y bases llenas, Tatis Jr. conectó una recta de 92 mph para mandar la bola detrás de la barda del jardín central-derecho, fue su primer vuelacerca en las Grandes Ligas con las bases.

De igual manera, su propio mánager, Jayce Tingler, tampoco estuvo de acuerdo con Tatis Jr., a quien aseguró haber regañado por lo sucedido en ese turno al bate, sin embargo también lo excusó pues sabe que aún es un pelotero muy joven, que está en proceso de aprendizaje.

“Es joven, de espíritu libre y concentrado. Pero es una oportunidad de aprendizaje. Para que lo sepas, muchos de nuestros muchachos tienen luz verde en cuenta de 3-0. Pero en este juego, en particular, teníamos una ventaja un poco cómoda. Eso es todo y él crecerá a partir de eso”.