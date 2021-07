Tatis Jr. acaparó la atención en previa del Juego de Estrellas de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Las estrellas de la Liga Americana y Nacional llegaron a la alfombra púrpura en Denver el martes por la tarde para entrevistas y sesiones de foto.

Todos lucieron bien, a la altura del Clásico de Mitad de Temporada. Pero uno de ellos estuvo en otro nivel. No lo podemos explicar — sólo vean este video:

Este podría ser fácilmente un desfile previo a los Premios Óscar y no tendríamos idea. De todas maneras, todo el mundo tenía algo que ver con el dominicano Fernando Tatis Jr.

.@tatis_jr’s got real main character energy in this suit. pic.twitter.com/xTq1ax6rWx

