Taquillero y Twice My Age son favoritos este sábado en Clásico de Criadores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El potro Taquillero (1) y la potronca Twice My Age (6) son los favoritos para ganar este sábado las versiones del Clásico de Criadores, en las cuales correrán en el Hipódromo Quinto Centenario, de acuerdo al Consenso Hípico.

Taquillero (1), del Establo Travesía, tiene el favor de los expertos de manera amplia, en la versión para machos y en la cual competirá la hembra Champañera, su compañera de cuadra.

A Taquillero (1) lo montará el jinete Trusman Quevedo. Lo entrena Andy Paulino.

Su principal rival, de acuerdo a la mayoría de los entendidos, será Alticornio (2), del Establo Fab Five. El jinete Esmerlin Justo llevará sus bridas.

El otro participante en la prueba (a 1,700 metros y la quinta del cartel #94) será Andy M, del Establo MR. Es el tercer favorito del Consenso Hípico.

En la carrera para hembras (la cuarta del programa y a 1,400 metros) Twice My Age (6), del establo New York Racing Stud, es la favorita.

La conducirá el jinete William Luis. La entrena Julio Paulino Mendoza.

Se vaticina que sus mayores competidoras serán las potrancas Cabuya B. (3) e Indani Sofi (1), ambas del Establo Moisés; y Queen’s Daughter, del Establo San Antonio.

Las otras participantes en la carrera serán: Golden Lady (4), del Ramos Racing Stables; y Splendeur D’ Alcalá (5), del Establo Santa Cruz.

DEDICADO A TORRES MORILLO

El evento Clásico de Criadores 2023 está dedicado al destacado personaje de la hípica dominicana Antonio Torres Morillo, criador y dueño de caballos.

Torres Moillo es el propietario del Harás Matanaranjo y el Establo Santa Rosa.

Su vinculación con la hípica data de la época del desaparecido Hipódromo Perla Antillana.