Tanta imprudencia duele

El 1 de marzo el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el primer caso del coronavirus (COVID-19) en el país, un turista italiano de 62 años. Desde ese día hasta la fecha la cifra ha aumentado significativamente, con una de las curvas de propagación más amplias de Latinoamérica.

He sido testigo de los esfuerzos tanto de las autoridades de salud como de la Policía Nacional, las fuerzas castrenses, los medios de comunicación, periodistas, artistas y personalidades, todos haciendo el llamado más sensato y consciente de que la ciudadanía se quede en casa, a todo esto durante el primer día del toque

Cientos de médicos, enfermeras, agentes y militares arriesgan sus vidas, muchos de ellos sin la protección debida, para que usted, amigo y amiga, no cumplan con algo tan básico en una situación como esta.

Ojo, con esto no de queda decretado por el Poder Ejecutivo, al menos unas 1,714 personas fueron apresadas y unas 2, 102 al día siguiente. Lo que me lleva a cuestionarme: ¿tan atrevida es la ignorancia?me refiero a quienes por obligación tienen que buscar el sustento de sus familias y no pueden “darse el lujo” de simplemente esperar que todo esto pase.

Mi mensaje va para aquellos, en especial los jóvenes, que aprovechan cada oportunidad para llamar la atención desafiando a las autoridades, lo que ha quedado evidenciado por videos en las redes sociales, otros que aprovechan la soledad de las calles para hacer carreras clandestinas.

Asimismo, a ustedes, señores jugadores de dominó, que siguieron yendo a los colmados como si esto se tratara de unas vacaciones.

Quizás les estemos pidiendo demasiado, partiendo de los niveles de educación que ofrece nuestro sistema, pero hágalo hasta por amor propio, cuídese y cuide a los suyos.

Otros imprudentes son los que se dedican a crear y difundir noticias falsas, como que si no fuera suficiente esta emergencia sanitaria. Por suerte varios ya han sido apresados y puestos a disposición de la justicia.

Enfrentar al coronavirus requiere de un esfuerzo colectivo, de lo contrario todos los esfuerzos, recursos y medidas preventivas no servirán de nada. Me duele la imprudencia e ignorancia de algunos compatriotas, esas conductas antes mencionadas son el reflejo perfecto de lo nos hemos convertido como sociedad.

Después del COVID-19, ni el país ni el mundo serán iguales a como lo conocíamos, y debemos hacer cultura en muchos aspectos de la vida personal de cada uno y en el sistema de organización social, también.

Por favor, quédate casa!

*La autora es periodista.

Anuncios

Relacionado