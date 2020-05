Tano desea jugar en la LDF; loa el trabajo que se ha venido haciendo con la selección de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador dominico-español Cayetano Bartolomé Bonnín Vásquez (Tano) espera jugar en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) antes de retirarse del fútbol.

En una entrevista con el editor deportivo de El Nuevo Diario vía Instagram Live, Tano expresó su interés en jugar en la LDF, ya que tienes muchos amigos en la selección de mayores y ellos le han dicho lo bien que se juega en el torneo profesional dominicano.

“Me gustaría venir a jugar a la LDF. Llevarme a mi familia…quiero irme a jugar donde nació mi madre (Santo Domingo), jugar fútbol allá. Todo eso lo quiero hacer antes de retirarme”, afirmó Tano, quien tiene 29 años y entiende que a futuro puede cerrar su carrera antes de los 37 años.

Dijo en broma que al equipo al cual sigue es al de Cibao FC “porque tengo varios compañeros de la selección, ahí tengo a Pichi (Miguel Lloyd)…pero también tengo a Odalis Báez, que es de Atlético Pantoja”.

Declaró que le gustaría venir a vivir al país y se lo ha consultado a su esposa, pero todo eso es a futuro. “Ya hasta casa tenemos en Santo Domingo. Una oportunidad de mi madre”.

Sobre la proyección de los jugadores dominicanos, argumentó que “Gerard Lavergne, me gusta como juega ese muchacho, tiene mucho talento, muy trabajador. Wilmota (Wilman Modesta), es otro que es un jugadorazo…si juego en la LDF no quiero defenderlo (risas), me gustaría que juegue en mi equipo”, revela.

Tano, un defensa central que juega para el Rapid Bucarest de la Liga II de Rumania, también habló sobre la selección dominicana de fútbol. Dijo que ha sido un vocero para contactar a jugadores dominicanos, tanto así que habló con Junior Firpo, del FC Barcelona.

“Me duele mi selección. Si nosotros tuviéramos a Junior Firpo, Mariano Díaz, Raul de Tomás, seríamos un plantel del cual todo el mundo hablaríamos. Yo hablé con Firpo, he chateado con él y lo he tratado de conversé de que juegue para nosotros, pero lo entiendo cuando me dice que su futuro es ser parte de la selección de España (jugó en la sub-21). No he hablado con Mariano ahora, sin embargo, cuando jugué con él en un amistoso en el 2013 ante Haití para Dominicana no le gustó lo que vio y quizás por eso se alejó, pero lo entiendo y tengo comunicación con él.

Declaró Tano, que no ha contactado a De Tomás, quien jugó para la selección sub-19 de España, su madre es Dominicana.

Empero, Bonnín elogió el buen trabajo que hizo Manuel Luna y que está haciendo la nueva gestión que preside Rubén García.

“La selección dominicano ha cambiado del cielo a la tierra. Antes teníamos poquita cosa, luego de la llegada de Manuel Luna como presidente (interino) las cosas cambiaron, era un tipo que creía en el proyecto de la selección, ahora en día hasta amigo somos…igual no conozco a la nueva directiva de la Fedofutbol, pero lo que veo desde afuera es que el futuro es prominente”, expresó.

“Ahora tenemos buenos hoteles, buenos campos, buenas indumentarias. Mejores atenciones….son cosas que el jugador lo quería y ahora nos dan, antes no”, reveló.

Cuestionado sobre si la sele criolla lo ven con otros ojos en América enfático al decir: “nos ven diferente, nos toman más en la cuenta”.

Por último, dijo que un futuro lejano puede ser director técnico “o quien sabe, gerente…colabora con la Fedofutbol”.

Sobre su dominicanidad

Tano Bonnín narró en el conservatorio con este redactor que vino a Santo Domingo a los 11 años porque quería conocer el país donde nació su madre y se enamoró.

“Fueron lindos momentos…no me quería ir, pero obviamente tenía compromisos en España. Me gusta la comida, la bachata, el merengue. Me gusta todo”, aseguró. “Me gusta el sancocho, la ciudad colonial, conocer este país al cual hoy lo represento”, añadió.

Tano es uno de los pocos dominicanos que han jugado en la primera división de España. Debutó en septiembre en el 2016 ante el Real Madrid, partido en el que salió por una fractura, el cual lo sacó de la temporada completa con el Osasuna.

Heinz Barmettler, Junior Firpo, Mariano Díaz son los dominicanos que han debutado en la primera división de España. Raúl de Tomás, aunque su madre es dominicana, figura que debutó como español.

