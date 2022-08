Tamboril y Pontezuela en Santiago exigen sea resuelto inconvenientes de agua potable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Ciudadanos del municipio de Tamboril y Pontezuela denunciaron este lunes que tienen meses sufriendo precariedades con el servicio de agua potable y que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) continúa sin ofrecer soluciones.

Manifestaron que se encuentran comprando camiones con un valor entre 1,200 y 2,000 pesos dependiendo el tamaño del mismo, además del pago del recibo del órgano.

El señor Edwardo Betemit explicó que, supuestamente la institución se encuentra reparando un tanque que se encuentra averiado en la zona.

“Ahora mismo no está llegando agua en Tamboril, porque supuestamente el tanque de agua tenia problemas, estaba pichado y lo están reparando, esa es una, y segundo, que este país le ha quedado muy grande al PRM y por eso las administraciones de agua y de otras cosas más por ahí, el pueblo no las está recibiendo como es, porque no hay quien defienda este pueblo y este país. Estamos huérfanos de presidente de la Republica.”, dijo.

Por su parte, Rafael Morel subrayó que, la dejadez de las autoridades esta provocando una crisis y que todas las comunidades están sufriendo las consecuencias.

“Estamos pasando una crisis, lamentablemente difícil porque nos han mantenido que se va a resolver y que se va a resolver y veo todas las comunidades muriéndose, el agua es el alma y quiero decirle a los dirigentes del gobierno, los dirigentes de Tamboril, que Tamboril voto por el cambio y no se ha notado. Los sabores que están pasando, quizás nosotros los del centro no, pero la gente del campo se nos están muriendo, por Dios, que resuelvan eso”, expresó.

Antonia Peña agregó que el sector de Pontezuela, también se ha visto afectada por la falta del servicio y que la comunidad de Los Betemit tiene más de mes sin recibir el líquido.

“Tenemos cierta dificultad con el agua potable, porque hoy día conectaron una tubería (la oficina de Coraasan de Gurabo), conecto una tubería para una urbanización y hoy nuestro sector está sin una gota de agua, no está llegando nada de agua. Mire, ¿Cómo podemos los pobres comprar tanques de agua?, no podían quitarle a una comunidad para dársela a otra”, indicó.

Relacionado