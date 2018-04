También a Siria ¿Porque Atacarla?

El país formaría parte de lo que en la Historia se llamaría La Gran Siria. Tiene un área de 185,180 km2, con una población habitando en su territorio de aproximadamente 22.500,000 habitantes hacia el año 2010, pudiendo haberse reducido considerablemente debido las sequías, las guerras y las migraciones hacia otros países. Las Fuerzas Armadas Sirias tienen un total de tropas activas de 350,000 hombres bajo las armas; con unos 450,500 reservistas. Estos datos aparecen en la enciclopedia digital Wikipedia.

El territorio de Siria limita con Turquía, Irak, Israel, Líbano, Jordania y con el mar Mediterráneo. La Gran Siria fue una región histórica formada los actuales Estados de Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina y el Sanjacado de Alejandreta (actual provincia de Hatay), este último se encuentra actualmente en manos turcas llegando por el sur hasta las provincias de Al Yauf y el norte de Tabuk en la actual Arabia Saudí. Es parte del territorio conocido en la historia como la Mesopotamia, territorio entre los ríos Tigris y Eufrates; fue provincia del Imperio Romano. Fue dominada y administrada por el Imperio Asirio, después que dos tercios de la población de los asirios fueron masacrados por el Imperio Otomano (un total de entre 500,000 y 750,000 asirios). Cuando fue provincia del Imperio Romano Siria tuvo por capital a Antioquía; en la actualidad la capital de Siria es Damasco, que desde hace muchas décadas ha sido un gran destino turístico. Es posible que desde ahora deje de serlo, pues los ataques contra Siria incluyen a Damasco, su capital.

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han lanzado un nuevo ataque contra Siria, lo que deja mucho que decir por parte que un grupo de países occidentales industrializados estén atentando contra la paz en Siria. Un discurso con diatribas en la Guerra de Siria lo lleva el gobierno del Reino Unido, lanzando advertencias para el resto del mundo de la intolerancia hacia el uso de supuestas armas químicas o uso de gases por parte de Siria. El mensaje de esto es que las potencias occidentales son los gendarmes del mundo, es decir, los que mandan en el mundo.

¿Porque destruir a Siria? ¿Qué se pretende con acabar con un país que no tiene una cultura occidental, pero que tiene una notoriedad para la humanidad, por tener una cultura milenaria? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo primero es que se ha destruido con la guerra y la injerencia en los asuntos internos en algunos de los países del Medio Oriente la economía, pero además es una guerra por petróleo. Con los embates de la guerra más de seis millones de habitantes se han ido de un lugar a otro dentro del territorio sirio, pero unos 5 millones se han refugiado en países vecinos huyendo de la misma. Esto viene siendo un crimen de lesa humanidad, no otra cosa lo que vive Siria con la agresión a su territorio por parte de los países occidentales; el pueblo sirio tiene el derecho a vivir en paz y tener su cultura, que no tiene que ser una cultura como la que tenemos los occidentales, porque lo que se está haciendo contra ello no es porque ellos (los sirios) hayan estado haciéndolo contra otros pueblos. De manera que el pueblo sirio tiene

Damasco y los efectos de la guerra civil.

todo el derecho a vivir en paz, pero potencias occidentales no lo quieren reconocer. El país, además de sufrir por la guerra, desde el año 2006 registra fuertes sequías.

Después de eso tuvo que importar en el 2010 500,000 toneladas de trigo; el petróleo ha dejado de ser una de sus productos importantes, por las sanciones internacionales que los occidentales les han impuesto. Los productos como el trigo, el algodón y el olivo (para extraer aceite y procesar aceitunas) han decaído y los pozos petroleros están dañados en un 50 %. Hacia el 2011 Siria tenía unos 19.000,000 de ovejas en su rebaño (un dato curioso porque sería no menos de una oveja por cada habitante humano). Hermosa riqueza un rebaño de 19.000,000 millones de cabezas del ganado lanar. Sin embargo, se estima que la mitad de ese rebaño se ha perdido, se han muerto, en pocos años. Siria está siendo destruida y esto no sólo producto de la fuerte sequía y del calentamiento global del cual el capitalismo occidental es el principal responsable, si no de la guerra que las potencias occidentales llevan contra Siria.

Según la enciclopedia digital Wikipedia, ”…como resultado de la guerra (De Siria: FRGF), las seis economías del Gran Levante (Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Irak y Egipto) en conjunto han perdido cerca de USD 35.000 millones de dólares en cuanto a producción, medida a precios de 2007”. Ahora bien, esa guerra no comenzó en el 2007, si no en una fecha más reciente o sea en el año 2011. Esto significa que no es sólo es Siria la que sufre con la guerra que los occidentales están imponiendo en Siria y todo el Medio Oriente, si no todo un grupo de países de esa región del Mundo. La guerra de baja intensidad ya Estados Unidos y otros países la venían haciendo de 1991 (Primera Guerra de Irak), luego comenzando el siglo XXI vino la Segunda Guerra de Irak, hubo guerra de baja intensidad en Libia y en Afganistán en este siglo. Todas esas guerras en el Medio Oriente han sido provocadas por el petróleo que tienen los países de esa región.

La Bandera Siria

A partir del proceso de globalización de la economía, que es nuevo y se viene dando en el mundo después de la imposición y triunfo del modelo neoliberal en la década de 1980 en muchos países, y que no es cierto que se pueda hablar de una globalización o mundialización de la economía antes de la década de los 90, se ha querido borrar fronteras, reducir el mundo a una supuesta”Aldea Global” y hasta decir que el mundo es una gran fábrica. Se ha hablado de un supuesto fin de la historia, de una sociedad del conocimiento, donde los factores tierra, trabajo y capital ya no son “importantes”, todo esto es sofisma. El mundo no es una aldea global, el mundo es el mundo, las fronteras geográficas y las diferencias culturales entre los países y pueblos son realidades que son ineluctables, el factor trabajo es más importante que el conocimiento para la producción.

Tan solo debemos pensar que si el café marca Santo Domingo, que procesa Industrias Banilejas C. x A., si no será más costoso utilizar la materia prima principal (café) importándola por más barata que sea e un país extranjero que comprándola aquí a los productores dominicanos. El barco que trae ese café de Vietnam supongamos, el cual tiene que hacer una larga travesía de Vietnam hasta nuestro país, tiene que cobrar un transporte caro. Aunque el café sea más barato que el de aquí el flete del barco lo hace más costoso. No habría razón para que se exporte el café que se produce aquí y no se procese aquí, buscando venderlo más caro fuera. También van a vender caro el que se importa de Vietnam y se procesa aquí, siendo tal vez de peor calidad.

No alimentemos guerra por el afán de lucro, respetemos la cultura de cada país o nación, preservemos la vida en el planeta, evitando el cambio climático. Respetemos las culturas de los

El Mapa de Siria

Pueblos y naciones que por mucho tiempo han vivido en un territorio y han creado su propia identidad como nación en ese territorio donde han vivido por largo tiempo. El petróleo de los árabes no es de las naciones occidentales, tampoco nadie tiene derecho a imponerle un modo de vida y una cultura ajenos a los que ellos han tenido y cultivado. Respetemos la identidad de cada pueblo y su autodeterminación para decidir con cual forma de gobierno quieren gobernarse, siempre que no se la impongan o traten de imponérsela a otro (s) pueblos o naciones.

