Tamara Vásquez, líder del programa “Ella es astronauta” en República Dominicana, quiere llevar 35 niñas dominicana a la NASA, para el año que viene.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El plan es que República Dominicana pueda enviar 35 niñas a la Agencia Aeroespacial Estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés), el año que viene. “Queremos que en 10 años podamos decir que esas niñas son ingenieras, son matemáticas, o que independientemente de la profesión u ocupación que elijan, el programa haya impactado sus vidas y las haya hecho elegir un camino de una vida con propósito, y que tal vez las aleje de entornos que puedan distraerlas”. Expresó la economista Tamara Vásquez, quien lidera el programa “Ella es astronauta” en nuestro país.

Tamara explicó que el proyecto no es privado y que debe ser algo que termine montándose en las estructuras que tenemos disponibles en el país, para que sea sostenible en el tiempo, porque la idea no es que viajen y regresen como que simplemente fue una experiencia de viajar a los Estados Unidos.

La economista cuenta que conoció el programa “Ella es astronauta” el año pasado y se enamoró de lo que la fundación colombiana “She Is”, esta haciendo a través de Nadia Sánchez, quien es la presidenta de la organización, y no pudo evitar ver cómo niñas de países como Costa Rica, Ecuador y Colombia estaban siendo beneficiadas, así que se preguntó “¿por qué República Dominicana no está incluida?”.

Para ese momento la fundación no había pensado en República Dominicana, y como economista, Tamara hizo todo un proceso para demostrar cómo República Dominicana es el país líder del Caribe y Latinoamérica en temas económicos y demás. Se lanzó, hizo la propuesta a la organización para incluir a República Dominicana en el programa y dos meses después recibió la llamada de la fundación She Is, interesados en la propuesta.

“Al principio, las primeras puertas que tocamos, era como el sueño de Tamara Vásquez de llevar niñas a la NASA, y hubo muchos no, pero los pocos sí que hubo fueron los que motivaron a que este proyecto no se detuviera”. Comentó la economista.

Tamara aconsejó al país seguir identificando todos los programas parecidos que existan y donde esas estructuras nos permitan insertarnos, como es el caso de este proyecto “Ella es astronauta”; seguir apuntando a todo lo que se está haciendo en el país a través de las políticas públicas, como la reciente lanzada Estrategia Nacional de Innovación 2030.

La líder de “Ella es astronauta” en República Dominicana reconoció que los indicadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de República Dominicana presentan retos importantes. “Cuando nos comparamos con los demás países, viendo los índices de competitividad en estos temas, nos damos cuenta que es cierto que en algunos aspectos nuestro país tiene un alto posicionamiento y alta competitividad, pero también es cierto que en indicadores que tienen que ver con las matemáticas y las tecnologías hay retos importantes, sobre todo desde la educación primaria”. Argumentó Vásquez.

Tamara no dejó de resaltar que todo fue un riesgo desde el principio, ya que no tenían garantía de que le iban a aprobar las visas a todas las niñas, y explicó como la Dirección General de Pasaportes agilizó el proceso de emisión de documentación de algunas de las adolescentes.

