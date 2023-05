Tamara Martínez se retira de las redes y dice estar cansada: ‘’Me despido un rato, oren por mí’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Tamara Martínez dejó este martes un comunicado en las redes sociales en el que dice estar cansada, se despide y pide que oren por ella.

Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad luego de que nuevamente se viera involucrada en temas de violencia de género con su pareja Emilio López, Martínez volvió a dar de qué hablar en su Instagram.

»Señores no aguanté. Traté pero no pude, me ganó la tristeza, la desesperación», escribió Tamara.

También preciso que considera que es lo mejor para ella por lo que se despedía por un rato, dio las gracias a Dios y pidió que oren por ella.

