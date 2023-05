Tamara Martínez revela «pleito fue real» y denuncia la están chantajeando

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Tamara Martínez reveló este jueves, que el video que circuló en redes sociales en el que denuncia la agresión que sufrió de manos de su pareja, el abogado Emilio López, fue real y no un experimento social, como dijo.

Martínez denunció además, que está siendo chantajeada y amenazada y que el video donde alegó que fue un experimento social, lo hizo bajo chantaje.

«No fue un experimento social, fue un problema de verdad», expresó la presentadora en un audiovisual.

«El video es real, fue un pleito real, pero no como lo quieren poner», dijo.

«Yo siempre he apostado a la verdad, esta es la verdad, los que me quieren y me conocen sabrán perdonarme, los que no haga lo que haga nunca me van a apoyar, disculpas de verdad!! No es mi estilo, me cag… fuera de el cajón, entenderán mejor todo mas adelante», escribió en su cuenta de Instagram.

