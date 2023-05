Tamara Martínez pide a Conani que no le quiten a su hija: ‘’Si me la quitan, yo me muero’’

EL NUEVO DIARIO, REPÚBLICA DOMINICANA.- La comunicadora y empresaria Tamara Martínez pidió al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) que agilicen el proceso de adopción y no le quiten a su hija tras el escándalo al que se enfrenta actualmente. Todo esto se presenta luego de que el día de ayer se le dictara medida de coerción a su pareja Emilio López por supuesta violencia de género. Tamara colgó este miércoles una publicación en su cuenta de Instagram donde se escuchan varios audios de discusión anteriores con Emilio y con la que hace el llamado a Conani ‘’Por amor a Dios, si me quitan a mi hija yo me muero, pido que no me juzguen, quiero ayuda, el caso de adopción de mi hija tiene más de 5 años en @conanirdo cuánto más tengo que aguantar?’’. De acuerdo con la madre de la presentadora, la niña fue concebida por gestación subrogada y está reconocida por López y una mujer de nacionalidad venezolana que se encargó de aportar su óvulo y su vientre. En la misma publicación de Martínez, el Conani se refirió al tema recordando que el artículo 26 de la Ley no. 136-03 del Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prohíbe la divulgación, por cualquier medio, de datos que puedan afectar la imagen y el desarrollo físico y psicológico de los niños, niñas o adolescentes. Asimismo, la institución aclaró que la niña está en poder de su familia y que no les ha llegado ninguna orden del Ministerio Público tomando alguna decisión al respecto. Relacionado Comenta