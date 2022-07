Támara Gutiérrez, la actriz española que conquista México

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Nos encontramos ante la nueva artista del momento que arrasa con Latinoamérica. Su nombre es Tamara Gutiérrez González y es la actriz del momento que causa furor entre los ciudadanos del país número uno en consumición de plataformas streaming. Todos se preguntan: ¿¡quien es ella!?

Támara es nacida en españa, tiene 28 años. Y habiendo sido modelo toda la vida ha decidido inclinarse por la actuación, la cual la ha llevado a trabajar en grandes proyectos que han impactado a todo el continente norte americano, centro America y latino America.

La actriz estudió la carrera de comercio Internacional pero decidió dedicarse al mundo de la actuación después de ser contratada por televisa y ver el gran talento que tiene. Con más de medio millón de seguidores en Instagram @tamaragutierrezglez luce estupenda en marcas como FASHIONNOVA, de la cual es embajadora:

Ha participado en proyectos como la mujer del diablo protagonizada por carolina Miranda y José ron. y también; el último rey protagonizada por Pablo montero. Ambas producciones siendo de índole mundial. Y presentadas en grandes plataformas online como VIX.

Esta actriz asegura que su carrera apenas acaba de iniciar y que le esperan grandes proyectos.

Hemos tenido el placer de poder conocer acerca de támara un poco más y entrevistarla

– bueno Tamara, como te encuentras después de todo este boom de emociones ?

– Hola como estáis. La verdad que muy contenta e impresionada de lo que la vida me está brindando. Estoy muy conmocionada con lo que está pasando en mi carrera profesional como actriz y muy contenta de poder formar parte de proyectos tan importantes como las últimas producciones en las que he tenido el gran placer de trabajar.

– Tienes pensado quedarte en méxico y seguir trabajando en la industria mexicana o te regresarás a españa?

– La verdad que tengo pensado porque disfrutar un poquito más de este maravilloso país y amo españa, pero todavía no está en mi planeé regresar

– Muy bien Tamara estamos muy contentos de saber que la industria cinematográfica cuenta con una nueva artista con un futuro tan brillante. Esperamos poder disfrutar de ti en la gran pantalla pronto.

– Gracias es un placer

Támara asegura que su carrera cuenta con próximos y grandes proyectos que la impulsarán a la gran pantalla, será Hollywood ? Estaremos atentos. Gracias támara!

