Tallaj Ureña entre los mejor valorados en FP como candidato a diputado de ultramar según sondeo OPODUSA

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El licenciado Ramón Tallaj Ureña figura entre los eventuales aspirantes a diputado de ultramar en el partido Fuerza del Pueblo (FP) mejor valorados, según un sonde del Observatorio Político Diáspora USA (OPODUSA) realizado entre militantes de esa organización.

Ureña Parache, una de las figuras más prominentes en la dirección del grupo médico SOMOS Community Care, fundado y presidido por su padre, el doctor Ramón Tallaj, está emergiendo como uno de los líderes jóvenes políticos de mayor simpatía en la comunidad electoral dominicana de la circunscripción #1.

OPUDOSA, un conglomerado de observadores y analistas políticos está integrado por un grupo anónimo de comunicadores especializados en la crónica política, activistas comunitarios y asesores en política, dijo que para medir la valoración de los eventuales aspirantes a la diputación de ultramar, se tomaron en cuenta varios factores, entre ellos, el posicionamiento y arrastre comunitario y político, trayectoria en las áreas en las que se desempeñan, prestigio y emprendedurismo a todos los niveles.

El observatorio añade en el reporte que Tallaj Ureña, además de mantenerse involucrado activamente en la política partida, en la FP, es uno de los empresarios de avanzada con mayor nivel de altruismo, comprensión y dominio de los temas políticos, económicos y sociales de la República Dominicana y de otras naciones del mundo.

También se tomó en cuenta la capacidad de iniciativas, explica OPODUSA.

“Ramón Tallaj Ureña cuenta con la preparación académica y trayectoria de activismo comunitario y político más consistentes y brillantes de la diáspora”, puntualiza el observatorio.

Aclaró que aunque Tallaj Ureña no ha anunciado públicamente su decisión de aspirar o no a una candidatura como diputado en el exterior, a lo interno del partido liderado por el ex presidente Leonel Fernández está cosechando un amplio apoyo para respaldar una futura postulación suya.

“Los méritos de Tallaj Ureña lo hacen suficientemente potable para alcanzar la candidatura dentro de FP y un competidor a tomar muy en cuenta en las elecciones generales de 2024”, añade OPODUSA.

Tallaj Ureña se desempeña actualmente como miembro de la junta directiva de SOMOS y brilla participación protagónica en parte de los más grandes eventos que afectan positiva o negativamente a la República Dominicana impactado a su diáspora en Estados Unidos y el mundo, explica el informe.

Señala que Tallaj Ureña fue uno de los primeros activistas en responder a los operativos de ayudas a los damnificados del huracán Fiona para lo que viajó la semana pasada a La Romana, República Dominicana y Comerío en Puerto Rico digiriendo equipos de reconstrucción de viviendas, distribuyendo comidas y ofreciendo atención médica.

Recuerda el observatorio que la experiencia acumulada por Tallaj Ureña junto a su padre en SOMOS, lo llevó a fundar su propio conglomerado médico, Basílica Medical Management que además, realiza seminarios, conferencias de temas locales, nacionales e internacionales e impulsa el emprendedurismo.

Como líder juvenil de FP y la comunidad, Tallaj Ureña es uno de los defensores más radicales de los aportes y méritos de la diáspora, abogando porque además de los 7 diputados en ultramar, los dominicanos en l exterior, se merecen al menos tres senadores ya que los votantes en ultramar superan a muchas de las provincias del país caribeño en cantidad de electores.

“La diáspora, por sus extraordinarios aportes económicos que es uno de los principales soportes de la estabilidad macroeconómica y la democracia del país, se merece no uno, ni dos, sino quizás tres senadores”, sostiene Tallaj Ureña.

“Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo con los líderes del país, para preguntarles el porqué no nos merecemos los senadores. ¿Por qué no?, que alguien me responda”, dijo en un evento empresarial realizado en julio de este año.

“Es necesario que los 1.7 millones de dominicanos y dominicanas de la diáspora, mal contados, estén debidamente representados en el congreso nacional”, sostuvo.

Añadió que sobre todo en momentos en que el país estaba sin oxigeno, en reversa y caos y muerte.

Uno de sus enfoques es llamar frecuentemente a los jóvenes a prepararse para que incurran en la política y emprendan.

Se envolvió también en las jornadas de vacunación contra COVID-19 que organizó SOMOS durante la pandemia y ha viajado a numerosos países del mundo.

Fue invitado a observar las elecciones de Honduras el domingo 28 de noviembre 2021, acompañado por jóvenes de la diáspora y República Dominicana y como coordinador de la Asociación Mundial de Jóvenes Políticos del país.

Ha sido reconocido por docenas de organizaciones e instituciones por su amplia trayectoria y altruismo en obras sociales que mantiene a través de su fundación.

Es miembro de la prestigiosa orden “Los Caballeros del Sepulcro” cuya misión es preservar los restos de Cristo, destacándose como uno de los jóvenes líderes de la iglesia católica.

Se graduó en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra (PUCMAIMA en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Fue director de operaciones de prácticas privadas de atención primaria en el Alto Manhattan y trabajó en el hospital Montefiore en El Bronx.

Es reconocido también por su vocación filantrópica que lo ha llevado a participar en misiones de ayuda a varios países de América Latina y el Caribe.

Desarrollado un papel protagónico dentro de las nuevas generaciones de profesionales cristianos, entre quienes se dedica a formar e inspirar grupos de reflexión que motiven a los jóvenes a optar por carreras al servicio del bien común.

Nació el 5 de noviembre de 1981 en Santo Domingo, República Dominicana y es hijo del doctor Ramón Tallaj, uno de los más prominentes galenos de la diáspora y la señora Carmen Rosa Ureña Parache.

