Talentos destacados en comunicación y marketing político se reúnen en segundo día de Cumbre Latinoamericana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La esperada XXI Cumbre Latinoamericana de Democracia y Desarrollo continúo con su segunda entrega este sábado, presentando una serie de enriquecedoras ponencias que congregaron a destacados líderes en el ámbito de la comunicación y marketing político.

El evento reunió a expertos en marketing y estrategia política de ámbito internacional, así como a influyentes personalidades del quehacer político local en el Margaritaville, Cap Cana, todo con el objetivo común de promover un espacio de aprendizaje y capacitación para miles de políticos de toda la región.

En una cobertura especial de El Nuevo Diario TV a la Cumbre Iberoamericana, los comunicadores Edward Ramírez y Samuel Narváez tuvieron la oportunidad de conversar con varios de los asistentes, los que expresaron la importancia de un evento de tal magnitud y el impacto que puede tener en el crecimiento de los líderes y profesionales que aspiran trabajar en beneficio de sus poblaciones.

La política cambió

El reconocido estratega político venezolano, Amaury Mogollón, manifestó que los candidatos que por distintos motivos no logran conectar con el público joven, principalmente los que en algún momento pasan de los 60 años de edad, deben reinventarse porque la política ya cambió.

“Esos discursos de la primera década del siglo XIX están mandados a recoger, son discursos que ya no conectan con las nuevas audiencias, a los jóvenes no los mueven”, explicó Mogollón.

Aseguró que la política tradicional ya no existe y los partidos políticos deben investigar cuál es el humor social hoy en día, el cual va cambiando y cambió por completo tras la pandemia del covid-19.

“Lo principal es la investigación, tenemos que conocer cuál es el humor social, tenemos que tener estudios cualitativos, cuantitativos, tenemos que hacer un mapeo de actores y en función a eso, yo le llamo a esto el estado del arte, cuando tengamos el estado del arte, diseñamos la estrategia y la ruta de navegación”, acotó el estratega.

Mogollón también señaló durante la entrevista que muchos políticos cometen el gran error de salir el primer día de campaña a buscar el voto, sin contemplar que las personas no votan por quienes no conocen.

Dijo que al inicio de las campañas políticas se debe arrancar presentando a los candidatos, aún sean figuras de renombre o que se encuentren en la actividad política hace más de 20 o 30 años.

Importancia del marketing

El aspirante a la diputación de la provincia La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Manuel Alejandro Castillo, destacó este sábado la importancia que tiene para los aspirantes participar de eventos como la Cumbre Latinoamericana sobre marketing político.

Consideró que los políticos tienen que estar alineados a los nuevos tiempos y entender cómo piensa el electorado, para poder adaptarse y ofrecer propuestas que conecten con las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

Al ser entrevistado por este medio durante la cobertura a la XXI Cumbre Latinoamericana de Democracia y Desarrollo, en el Margaritaville, en Cap Cana, el joven político subrayó también la relevancia de mantener una buena presencia en el ámbito digital y en las redes sociales.

En este sentido, enfatizó que una imagen positiva y una estrategia de comunicación bien estructurada pueden marcar la diferencia en la percepción que el electorado tiene de un candidato.

“Una buena imagen, una buena fotografía, un buen equipo de trabajo, una buena línea gráfica son esenciales porque son la portada del político de hoy; si todo esto está bien engranado el electorado de primera impresión dice me gusta”, consideró.

Sobre sus aspiraciones, Castillo expresó que su motivación para participar en política radica en su profunda vocación de servicio y en su convencimiento de que la administración encabezada por el presidente Luis Abinader representa el tan anhelado gobierno de cambio que la población demandaba y que debe continuar.

Internet

El estratega Digital de Campañas Políticas, Sergio José Gutiérrez, reveló este sábado que en Latinoamérica alrededor del 95 % de la gente tiene acceso al internet.

Gutiérrez, dijo que en el 2010 se hablaba de los medios masivos de comunicación, como era la televisión, la radio y la prensa, cuando los nuevos medios alternos era lo nuevo como el “internet”.

Sin embargo, afirmó que eventualmente el mundo evolucionó y les llamaron los medios tradicionales, que hoy son medios que prácticamente no existen.

“Pero el dato interesante es que el 75 al 85 % de este continente no ha visto un segundo de televisión abierta o leído una letra de algo impreso en más de un año”, refirió.

“La realidad del mundo ahora es mediada por un aparato llamado celular, para bien o para mal y es muy poca la gente que sigue viendo los medios tradicionales, es más, nuestro cerebro aprendió a discriminar la publicidad que no sea digital”, subrayó.

Asimismo, indicó que existen dos riesgos importantes para los políticos, el primero tiene que ver con que la gente no ha evolucionado y no ha madurado en entender que es una persona y no puede ser perfecto en todos los ámbitos, pero sí para el cargo que es electo.

Profesionalización

El asambleísta estatal por el Distrito 78 en El Bronx, George Álvarez, expuso que le llena de orgullo ver tanta gente participar en la XIX Cumbre Latinoamericana, Democracia y Desarrollo, buscando profesionalizar las campañas electorales.

“Me siento muy bien al ver que mucha gente en el país está buscando la profesionalización de las campañas, yo pienso que las compañías ahora son muy diferentes a lo que eran años atrás, ahora todo es datos, datos y más datos”, expuso.

Agregó que “ver tanta gente profesionalizándose y entendiendo como son las nuevas campañas, a mí me llena de mucho orgullo”.

Al ser abordado por este medio, el congresista de origen dominicano también manifestó que es muy difícil para un latino hacer campaña en Estados Unidos, porque aunque se utiliza el mismo mensaje, los medios, los idiomas y las emociones de la gente son diferentes.

“No es lo mismo hablarle a un dominicano aplatanado a que yo vaya y le exprese lo mismo a un jamaiquino, a un africano, a un norteamericano, a un guatemalteco, a un mexicano, no es igual, por eso el toque emocional es importante para nosotros, porque aunque el mensaje político es el mismo tienen requieren de elementos diferentes”, comentó.

“Por ejemplo, los afiches lo hacemos en diferentes idiomas, para que usted se sienta identificado en su propio lenguaje”, agregó.

Clase política

El alcalde del municipio de Higüey, Rafael Barón Duluc Rijo, “Cholitín”, destacó la necesidad de profesionalizar la clase política en República Dominicana, con el objetivo de que sus actores estén mejor preparados para ejercer sus funciones.

Manifestó que tradicionalmente en el país la política ha sido una actividad empírica, donde cualquiera puede incursionar sin necesidad de formación académica; sin embargo, esto debe cambiar, ya que los políticos deben elevar su nivel de conocimiento y compromiso con el país.

En ese sentido, el alcalde valoró de manera positiva que se realicen en el país eventos como la Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo, ya que consideró que es momento de que la política empiece a ser tratada como ciencia que es.

“La política como una ciencia debe ser profesionalizada, los políticos debemos estar al nivel, porque no es tan simple a veces la participación de un político en las redes sociales representa un país”; expuso.

En ese aspecto, el alcalde del municipio de Higüey agregó que el reto de la clase política dominicana es el mismo que enfrenta el país en su conjunto, “mayor nivel de educación”.

“El reto de la clase política, yo creo que es el mismo del país, nosotros necesitamos todavía mayor nivel de educación, conciencia ciudadana, responsabilidad ciudadana y social. Los políticos no podemos estar pensando que nada más es llegar”, narró.

