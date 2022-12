Taino Bay explica ausencia de cruceros y deja establecido que opera con toda normalidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A través de un comunicado, la empresa Taino Bay explicó las razones por las que sus cruceros no han ingresado al fabuloso puerto de Puerto Plata, y aclaró que las embarcaciones no han llegado porque, sencillamente, no les corresponde llegar ahora en diciembre.

En esa misma onda dejó establecido que los barcos de la línea Norwegian Cruises Line arribarán a inicios del primer trimestre del 2023, ya que el calendario así lo estipula, como resultado de “una serie de estudios y simulaciones que la naviera realiza para llevar a cabo operaciones exitosas”.

“Dicho lo anterior, informamos que el puerto de cruceros Taino Bay, tras su apertura el 15 de diciembre de 2021, opera con regularidad y sin inconvenientes, estimando un cierre de mes con números positivos, alcanzando los 48,307 pasajeros y 22,723 tripulantes”, agregó para despejar dudas.

He aquí la transcripción íntegra del comunicado:

“26 de diciembre de 2022, San Felipe de Puerto Plata

Comunidad en general y medios de comunicación:

“Taino Bay hace de su conocimiento que el calendario de arribo de barcos al puerto está sujeto a cambios sin excepciones. En este sentido, informamos que los barcos de la línea Norwegian Cruises Line no estaban, ni están confirmados para el mes de diciembre derivado de una serie de estudios y simulaciones que la naviera realiza para llevar a cabo operaciones exitosas y será a principios del primer trimestre cuando se integren al calendario, trayendo consigo más cruceristas a Puerto Plata.

“Dicho lo anterior, informamos que el puerto de cruceros Taino Bay, tras su apertura el 15 de diciembre de 2021, opera con regularidad y sin inconvenientes, estimando un cierre de mes con números positivos, alcanzando los 48,307 pasajeros y 22,723 tripulantes.

“Las cifras del total del año de operación oscilan en 300,000 pasajeros y 195,000 tripulantes, arribando en cerca de 190 embarcaciones que llegaron al destino y disfrutaron de los atractivos que Puerto Plata ofrece, contribuyendo a la economía y comercio local.

“Con esto se auguran números positivos para el resto de la temporada alta que culmina a finales abril, y que trae consigo la llegada del barco más grande del mundo, “Wonder of the Seas” de Royal Caribbean, el próximo enero 2023.

“En las operaciones regulares del puerto de cruceros, las actividades de este 26 de diciembre culminan con el arribo de 5,353 pasajeros y 2,049 tripulantes, que llegaron al destino en las embarcaciones M/S Insignia y el Odyssey of the Seas de Royal Caribbean, este último, catalogado una de las embarcaciones más grandes del mundo.”

Relacionado