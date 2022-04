Tácito Perdomo dice partidos políticos y JCE deben tener “las mejores relaciones”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la Junta Central Electoral (JCE), Tácito Perdomo, indicó este martes que los partidos políticos y la Junta Central Electoral (JCE) deben “tener las mejores relaciones”.

Perdomo dijo que no estuvo bien convocada la reunión a la mesa del diálogo para reforma electoral el pasado jueves y se “prestó a confusión y la mayoría de los partidos no asistimos , no por ningún prejuicio o resentimiento”.

“Previo a esa reunión la Junta tenía que entregarnos un estudio en un cuadro sinóptico de las distintas posiciones de los partidos, sus diferencias y sus acuerdos de manera que se aislaran los problemas”, dijo el dirigente reformista.

Destacó que la actual gestión de la JCE es la que menos se reúne con los partidos políticos, “esperó más de un año para hacer la reunión con los partidos”. Dijo que espera que esa acción no sea propiciada por “demonios” que tiene una agenda antipartido en la República Dominicana.

Perdomo manifestó que desde el Congreso Nacional, el PRSC denunciará las falencias de la ley de partidos político y electoral como el método D’Hondt.

El pasado jueves la JCE dijo que los partidos mayoritarios no acudieron a mesa del diálogo para reforma a la ley de partidos y electoral.

