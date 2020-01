Tabilo: “Este ha sido el partido más importante de mi carrera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Melbourne (Australia).- El tenista chileno Alejandro Tabilo de 22 años comentó tras su épica victoria frente al colombiano Daniel Elahi Galán en la primera ronda del Abierto de Australia que sin lugar a dudas se trató del partido más importante de su corta carrera.

“No tengo palabras para describir como me ayudó mi equipo. Durante la semana pasada todo el equipo de Chile, con Garín incluido, me ayudó mucho dándome consejos”, desveló el tenista nacido en Canadá.

Sin embargo, a pesar de que Tabilo no nació en Chile cuenta que siempre quiso representar a la selección andina ya que nunca se vio “jugando por Canadá”.

“Siempre me he sentido más chileno que canadiense. Nací en Canadá pero mis padres son chilenos y se conocieron allí. A los trece años de edad me fui a vivir a Miami (EE.UU.) y hace un año me mudé a Santiago (Chile)”, comentó el tenista, quien se enfrentará en siguiente ronda al estadounidense John Isner (19).

