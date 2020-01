T.J. Warren lidera remontada de Pacers que vencen a Sixers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INDIANÁPOLIS, EE.UU.- El alero T.J. Warren surgió como la figura que aportó 21 puntos y puso un tapón decisivo en la recta final del partido que su equipo de Pacers de Indiana ganaron por 101-95 a los Sixers de Filadelfia.

Los Pacers consiguieron la segunda victoria frente a los Sixers en 14 días, después de haber remontado una desventaja de 11 puntos que tuvieron a la mitad del tercer periodo.

El escolta Malcolm Brogdon también destacó en el ataque de los Pacers al conseguir 21 puntos, repartir nueve asistencias y capturar siete rebotes.

Mientras que el ala-pívot lituano Domantas Sabonis con un doble-doble de 10 puntos, 16 rebotes -10 defensivos-, y tres asistencias volvió a ser el líder del juego interior de los Pacers.

El pívot Myle Turner logró otro doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes y el base Justin Holiday llegó a los 14 tantos.

Warren completó su cuarto partido de la temporada en la que anotó al menos 20 puntos.

La victoria, la segunda consecutiva, permite a los Pacers colocarse con marca de 25-15 y seguir segundos en la División Central, además de ocupar el quinto puesto en la Conferencia Este, tras superar a los propios Sixers (25-16).

El base australiano Ben Simmons con un doble-doble de 24 puntos, 14 rebotes y tres asistencias acabó líder de los Sixers, que volvieron a jugar sin el pívot titular, el camerunés Joel Embiid, baja por lesión en la mano izquierda y que le tocó pasar por el quirófano para perderse al menos tres semanas.

Simmons consiguió su vigésimo primer doble-doble en lo que va de temporada y el alero Tobias Harris también aportó otro doble-doble de 15 tantos y 10 rebotes, el sexto desde que comenzó la liga.

El alero Josh Richardson, que horas antes del partido recibió la buena noticia de haber sido nombrado Jugador de la Semana en la Conferencia Este, obtuvo 23 puntos, incluidos 17 en el cuarto periodo, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la primera que sufren sin Embiid (2-1).

El pívot dominicano Al Horford, que ocupó la posición de número cinco de Embiid, no pudo ser factor ganador al concluir el partido con 10 tantos y 8 rebotes.

Horford jugó 35 minutos en los que anotó 5 de 11 tiros de campo, falló los tres intentos de triple, y no fue a la línea de personal, además de repartir cinco asistencias, recuperar un balón, perdió otro, puso dos tapones y cometió cuatro faltas personales.

