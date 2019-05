Susy Aquino: “No soy una cobra cheques, estoy en el Estado para trabajar y aportar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y actriz Susy Aquino Gautreau aseguró hoy no ser una cobra cheques y afirmó que devenga un salario en la administración pública por una función que realiza para el Estado, contrario a lo que publicó una página informativa del país.

Entrevistada por Kelvin Ortiz Faña para El Nuevo Diario A.M, que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV, dijo que “yo no acepto ni he aceptaría nunca hacer algo que ralle en la ilegalidad y lo inmoral, nunca he estado cobrando cheques en dos instituciones al mismo tiempo, no soy una cobra cheques, soy una persona que está en el Estado para trabajar y aportar, amén del descrédito que tiene hacer una función pública”.

Consideró como un error el criterio que tienen algunas personas de pensar que todas las personas que trabajan en el Gobierno no sirven, y aclaró que tuvo en el Ministerio de Salud Pública como subdirectora hasta julio del año 2018.

Destacó que los cambios que ha realizado en las diferentes posiciones que ha ejercido en la administración pública lo ha hecho buscando oportunidades y opciones de crecimiento en las áreas que se desempeña.

Aquino Gautreau indicó que nunca ha sido ni figurado como directora en Salud Pública, resaltando que el sueldo de dirección es casi el doble del que devengaba al tiempo de explicar que es imposible poder cobrar dos salarios al mismo tiempo en el tren gubernamental.

La comentarista en el Tribunal de la Tarde expresó que si no trabajara y estuviera en su casa comiéndose un cheque tranquila y no hubiese publicado toda esa información en sus redes sociales.

“Debemos diferenciar lo que es un medio de comunicación de un espacio en las redes sociales o en el internet que tenga cualquier persona, una persona que se dedique a mostrar solamente una parte de lo que ellos consideran que es información, sin contactar fuentes, sin llamarme, sin ver las pruebas que yo tenía certificadas de dos instituciones del Estado”, refirió la actriz y comunicadora.

