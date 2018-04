Sustituyen de funciones senadores Alcántara y Peralta; también otros legisladores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Ocho senadores que fueron elegidos por el Partido Demócrata en este estado, pero luego se fueron a formar parte de la Conferencia Demócrata Independiente (IDC), para aliarse con el Partido Republicano, fueron sustituidos de sus cargos en diferentes comités en el Senado Estatal de Albany, dijo el líder mayoritario del Senado, el republicano John Flanagan.

Los desbancados son los dominicanos Marisol Alcántara (Alto Manhattan) y Rafael Peralta (Queens). Además, David Carlucci (Rockland), Jesse Hamilton (Brooklyn), Tony Avella (Queens), Jeff Klein (Bronx), Diane Savino (Staten Island) y David Valesky (Onondaga).

La senadora Alcántara en noviembre de 2017 llegó a proclamar “el Partido Demócrata, no solamente en NY sino a nivel nacional, no ha sabido reconocer a los hispanos. Nosotros somos fieles votantes demócratas, pero el partido no ha sido consecuente con nosotros”.

Mientras que Peralta, al ingresar al IDC proclamó en febrero de 2017, “esto es todo sobre la protección de mis electores y por eso tomé la decisión y no me arrepiento. Cuando la gente ve que una y otra vez soy el mismo demócrata progresista que he estado durante los últimos 14 años, la gente se dará cuenta de que es algo bueno”.

Entre los comités que dirigían figuran el de Trabajo, Protección al Consumidor, Banca y el departamento de Niños y Niñas, entre otros.

Los integrantes del grupo separatista del Partido Demócratas e incorporado al IDC son senadores elegidos por su entidad política, pero estaban aliados a los republicanos en Albany, que son mayoría.

Actualmente, el Senado Estatal está compuesto por 63 miembros y está controlado por los republicanos al obtener 31 legisladores, ampliando su estrecha mayoría con los ocho senadores demócratas que los apoyaban.

Si los demócratas dirigieran el Senado, el gobernador Andrew Cuomo le daría luz verde a varias medidas que han estado estancadas, además de impulsar la agenda progresista con leyes más fuertes sobre vivienda asequible, la reforma judicial, la reforma ética y el DREAM Act, entre otros.

