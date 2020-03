Suspensión de transporte Paterson, New York, afecta a miles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- La suspensión del transporte de autobuses de Paterson, New Jersey, hacia Manhattan, New York, afecta a miles de usuarios, desde este martes.

La información la ofreció Gaspar Abreu, miembro activo de la referida empresa, quien atribuyó la medida a pérdidas económicas, que según declaró está recibiendo la citada empresa.

Abreu, sostuvo que se busca proteger la salud de los choferes que laboran allí.

La suspensión por tiempo indefinido, ha causado gran preocupación en la comunidad latina, la que utiliza diariamente sus servicios.

Hoy, cientos de pasajeros, se la ingeniaron para llegar a sus puestos de trabajo en Manhattan y el Bronx, New York, utilizando autobuses de New Jersey Tránsito.

Empresas de transporte público subsidiadas por el gobierno, exoneraron el pago para viajar a New York.

Asimismo los autobuses que se desplazan desde Manhattan al Bronx, decidieron que los pasajeros viajen gratuitamente, medida que se mantendrá vigente hasta que se logren controlar los efectos mortales del Coronavirus.

