Suspendido director de la Lotería también daba los números ganadores, según investigación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, ofreció los números ganadores de la franquicia Loteka a por lo menos dos dominicanos residentes en Estados Unidos, según reveló este sábado el programa Nuria Investigación Periodística.

Los bolos agraciados correspondieron a los sorteos del 15 de abril y 03 de mayo del presente año, para los cuales los dominicanos enviaron a Dicent 1200 dólares para que se los jugará, y pese a resultar ganadores de ocho millones de pesos, hasta la fecha no los han recibido, de acuerdo a la citada investigación.

Se trata de Rubén Santiago Reyes Encarnación, residente en Massachussets y presidente de la fundación Bonaeros Ausentes en Lawrence, y Julio de Jesús Javier Jiménez Gómez, quien reside en Elizabeth, New Jersey y es presidente del patronato pro ayuda al cuerpo de bomberos nacional e internacional, quienes revelaron que son amigos de Dicent, por lo que les prometió ayudarlos de dos maneras: “a través de los fondos de la Lotería Nacional o dándole los números”.

“Me dijo a mí, yo te voy a jugar un numero aquí, de la Loteka, cuando todo esté listo yo te voy a llamar antes del sorteo para que tú veas que yo te jugué los números a ti”, reveló Reyes Encarnación.

De su lado, Jiménez Guzmán dijo que el suspendido funcionario lo llamó y comunicó que le daría un palé para que lo jugara “y yo le dije, okey, si me lo das yo te lo agradezco porque yo lo quiero es salir a camino, pero después me llama y me dice que no, que lo va a jugar él”.

Para tales fines, Reyes Encarnación envió a Dicent mil dólares, en dos partidas, y Jiménez Gómez otros 200 dólares, agrega la investigación.

Video tomado del canal de Nuria Piera

Según se observa en el comprobante del servicio de envío mostrado por los afectados a Nuria Piera, la persona que recibió los recursos fue el asistente de Dicent, Juan Alexis Heredia Rijo.

De acuerdo a lo revelado por uno de los denunciantes, los números de la lotería Loteka que le “orejeó” el suspendido funcionario, aproximadamente a la 12:00 del mediodía del 15 de abril, salieron premiados en el sorteo de las 3:00 de la tarde.

“Ahí mismo salió 06, 32 y 48”, expresó Reyes Encarnación. Con la misma suerte corrió Jiménez Guzmán el 03 de mayo, apenas dos días después de haberse producido el fraude con el sorteo de la Lotería.

Dijo que el suspendido administrador de la Lotería le dio los números 30 y 40 del sorteo de Loteka, franquicia que pertenece a los consorcios Juancito Sport y O.M., este último del diputado Orlando Martínez, quien es socio de Dicent en una empresa.

De esa manera los denunciantes se sacaron dos y seis millones de pesos, respectivamente, pero hasta el momento no lo han recibido.

“Cuando me dijo que yo tenia que ir a Santo Domingo a busca ese dinero ahí fue que yo sentí un poco de duda”, expresó Reyes Encarnación, quien a más de un mes de recibir los números ganadores aun no recibe el premio.

Este dijo que para comprobar que realmente estaba conversando con Dicent le pidió que lo llamara por Messenger, petición a la que este accedió.

En video mostrado a Nuria de la llamada del director a uno de los agraciados, se observa a Dicent decirle que le va a cobrar 15 mil pesos “para salir de esto correctamente”.

Aseguraron que Dicent le solicitó esa suma para pagar los impuestos por concepto de transferencia bancaria.

Suspensión

El pasado miércoles el presidente Abinader emitió el decreto 334-21mediantr el cual dispuso la suspensión provisional por un plazo de 60 días renovables, de conformidad al artículo 88 de la Ley número 41-08 de Función Pública, del administrador de la Lotería Nacional Dominicana, Luis Maisichell Dicent, tras el fraude detectado en esa institución.

En su lugar fue designado Teófilo “Quico” Tabar.

De acuerdo a la presentadora de televisión, Valentina Rosario Cruz, quien fue la que participó en el fraudulento sorteo del 01 de mayo, Dicent estaba consciente de que esa acción se iba a producir.

La presentadora señalada como parte de las personas que cometieron un fraude en el sorteo nocturno del primero de mayo, con el primer premio, indicó le ofrecieron 2 millones de pesos por cometer la infracción y sólo le entregaron 22 mil pesos.

De acuerdo a la pesquisa que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) a la que tuvo acceso la periodista Alicia Ortega, Rosario Cruz dijo que Dicent se le acercó en el ascensor y le dijo “alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”.

Esta persona identificada como Nazaret, le dijo que era William Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) y mejor amigo del suspendido administrador.

Por el caso están siendo investigado todos los empleados de la Lotería que participaron en el indicado sorteo, incluyendo el no vidente que hizo creer sacar el bolo ganador, Miguel Mejía, quien reveló recientemente que el fraude se ensayó desde el mes de marzo, y que le había ofrecido 800 mil pesos para ejecutarlo.

Relacionado