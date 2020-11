Suspenden juego de fogueo entre Estrellas y Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El juego de fogueo entre las Estrellas Orientales y las Licey que se jugaría este martes, a las 10:30 a.m., en el Estadio Tetelo Vargas, fue suspendido por lo mojado que quedó el terreno tras las lluvias de anoche y esta madrugada.

Los partidos de preparación o fogueos de las Estrellas serán ahora ocho, en lugar de siete, como se anunció originalmente, explicó Félix Peguero, director de operaciones de béisbol del club, después del juego suspendido este martes.

Peguero explicó que consiguieron concertar dos partidos más y que esos enfrentamientos comenzarían este martes, como se anunció en principio. Solo que ahora habrá juegos los días 10 y 11 de noviembre, los cuales originalmente eran fechas libres.

Las Estrellas jugarán con el Licey el 4 de noviembre (miércoles), a las 10:30 a.m, en Baseball City, en Boca Chica.

Se medirán a los Toros del Este el 5 de noviembre (10:30 a.m.) en el Estadio Tetelo Vargas y el 7 de noviembre (10:30 a.m.), en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana. También el día 10 (1:00 p.m.), en el Estadio Tetelo Vargas; y al día siguiente (10:30 a.m.), en el Estadio Francisco Micheli.

El día 6 de noviembre celebrarán su único partido de pre temporada frente a los Leones del Escogido, en el Estadio Tetelo Vargas (1:00 p.m.).

Con los Gigantes chocarán el 9 de noviembre (1:00 p.m.) en el Estadio Francisco Micheli, de San Francisco de Macorís; y el día 12 (1:00 p.m.) en el Estadio Tetelo Vargas.