Suspenden filmación de película de Jennifer López  en RD por salida de actor acusado de caníbal sexual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La película “Shotgun Wedding” (Boda de Escopeta), cuya actriz principal es Jennifer López (J-Lo) que se iba a filmar en la República Dominicana fue suspendida por los estudios Lionsgate, por mensajes en redes sociales del actor Armie Hammer, coprotagonista del film y quien es acusado por varias mujeres de caníbal sexual, confirmó esta semana el medio especializado Hollywood Reporter.

Hammer supuestamente envió advertencias a algunas féminas diciéndoles que le gusta cortarles dedos y otras partes, apretarles el cuello y halarles el pelo a las que tienen relaciones sexuales con él, confirmó esta semana el medio especializado Hollywood Reporter.

Los mensajes del actor han generado miles de fuertes críticas en las redes sociales y pedidos para que fuera excluido de la película, lo que lo obligó a renunciar, diciendo que no iba a estar cuatro meses filmando en la República Dominicana mientras recibe fieros ataques por lo que dijo.

Los estudios dijeron a Hollywood Reporter que el rodaje fue reprogramado para comenzar dentro de varias semanas, después que se refunda el papel que estaba asignado a Hammer, cuyo apellido se traduce Martillo en español.

La controversia se mantiene vigente en las redes y medios especializados en cine y espectáculos desde el 13 de enero cuando aparecieron los mensajes de Hammer.

Varias mujeres surgieron en las redes sociales alegando que se han acostado con el actor y que él, les había enviado mensajes inquietantes en Instagram.

Los mensajes que supuestamente fueron enviados por Hammer no han sido verificados, y él ha llamado a las acusaciones “toros”.

Un portavoz de la producción le dijo al medio EW que “dada la inminente fecha de inicio de Shotgun Wedding, Armie ha pedido alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión”.

Hammer dijo en un comunicado que “no estoy respondiendo a estos toros sus afirmaciones, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea en mi contra, no puedo dejar a mis hijos en buena conciencia durante 4 meses para filmar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso”.

Los mensajes filtrados de Hammer describen fantasías de violación y canibalismo y fueron revelados por una cuenta anónima en las redes sociales bajo el nombre de House of Effie.

El relato afirma que un mensaje de Hammer a una mujer decía que él es “100 por ciento un caníbal”, mientras que otro mensaje espantoso supuestamente habla de cortar los dedos”.

Los medios dicen que a pesar del apoyo al actor los expertos de Hollywood están sacudidos por los supuestos mensajes.

La película dirigida por Jason Moore que condujo “Pitch Perfect”, trata de una pareja mientras reúnen a sus familias para una boda de destino, y toma a los invitados como rehenes.

EW dijo que el papel de Hammer será refundido, y se espera que la producción comience en la República Dominicana en las próximas semanas.

La sección de espectáculos “Page Six” del tabloide New York Post publicó el martes que el actor Ryan Reynolds fue escogido para interpretar el papel de Hammer, y es un productor ejecutivo en la película.

La película será distribuida en los Estados Unidos por Lionsgate, y en diciembre 2020 fue vendida internacionalmente a Amazon Prime.

Los próximos papeles de Hammer incluyen las películas “The Billion Dollar Spy”, y una secuela de su éxito de 2017 “Call Me By Your Name”.

Hammer quien alcanzó el estrellato con la película “The Social Network” ha dicho en varias entrevistas anteriores al actual escándalo que es un amante dominante al que le gusta agarrar mujeres por el cuello y el pelo.

Pero dijo que casarse con su esposa, Elizabeth Chambers, de la que está separado cambió sus apetitos sexuales.