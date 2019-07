Suspenden a Noé Ramírez por tres partidos tras pelotazo a Jake Marisnick

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El lanzador Noe Ramírez de los Angelinos de Los Ángeles ha recibido una suspensión de tres juegos y una multa económica no revelada, por lanzar un pitcheo cerca del área de la cabeza de Jake Marisnick de los Astros de Houston en la parte alta de la sexta entrada del juego de la noche del martes en el Angel Stadium, de California.

Joe Torre, Director Jefe de Béisbol de Major League Baseball, hizo el anuncio.

Además, el manager de los Angelinos, Brad Ausmus, recibió una suspensión de un juego y una multa por un monto no revelado como consecuencia del incidente. Ausmus servirá su suspensión este miércoles, cuando los dos clubes tienen pautado continuar su serie en Anaheim.

El jugador de los Astros recibió un fuerte pelotazo, nueve días después de la contusión que este le provocara al receptor de los Angels, Jonathan Lucroy, tras deslizarse de manera abrupta en el home plate.

En la colisión, Lucroy salió con una contusión cerebral y la nariz fracturada.

El pelotazo a Marisnick fue aplaudido por todos los presentes en el parque de Anahain, esto provocó que se vaciaran las bancas de ambos conjuntos.

Trash organization, trash manager, trash fans cheering a trash “pitch.” And @JSMarisnick stays classy through the whole thing. @astros #Angels #TakeItBack pic.twitter.com/jRabh2fpjl

— Adam Clanton (@adamclanton) July 17, 2019