Surún: “Si niña robada en Los Mina fuera hija de un popi, las autoridades no estuvieran de brazos cruzados”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, calificó de “vulgar” el robo de la niña tres días de nacida del Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y que si se tratara de un hijo de un “popi” fuera otra la reacción de las autoridades.

“Este caso, si se tratara de un hijo de un popi, no es verdad que estas autoridades estuvieran de brazos cruzados como están, porque no están haciendo nada, no los estamos sintiendo”, dijo el abogado apoderado del caso.

Surún Hérnandez, aseguró que; “como es un pobre, un hijo de wawawa y no un popi, porque lamentablemente vivimos en un país donde solamente la gente blanca y de dinero, los popis son los que valen, y los que somos de aquí de los barrios no valemos una mota, como decimos popularmente”.

“Nosotros estamos anonadados, tristes, por la forma en que en la República Dominicana se tratan a las personas de escasos recursos económicos. No solamente estamos en presencia de un robo vulgar, de una maternidad, de un centro asistencial donde al Gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud Pública, debe garantizar la seguridad correspondiente, sino que estamos en presencia de un abuso colosal contra las víctimas”, afirmó.

Surún Hernández deploró que tras el robo de la infante y ante los reclamos de los familiares, “las autoridades de ese hospital ni siquiera tienen la decencia de explicarles lo que está pasando, le tiran gases lacrimógenas, y en el día de hoy, inclusive, le limitan y le impiden el acceso de la familia, a la madre cuyo bebé ha sido sustraído”.

El togado indicó este lunes al acudir al centro en busca de informaciones sobre el caso, que tras prácticamente 36 horas después del hecho, desconocen por completo lo ocurrido.

“Lo poco que nos han comunicado, lo que hemos sabido a través de los medios, es que han entrevistado a determinadas personas, cuando medio hospital debería estar preso”, afirmó.

A esto agregó que” no es verdad que aquí va a venir cualquier persona desconocida, va a entrar al hospital se va a llevar un muchacho como si nada, va inyectar a uno que está al lado, ósea que es una persona que trabaja aquí, y no pase nada”.

Deploró la “poca reacción y esfuerzo” de las autoridades en cubrir el hecho, quienes, según el abogado, se le aconsejó a la familia que no buscara asesoría legal.

Aseguró que llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

“Advertimos que estamos en las etapas iniciales, en primer lugar de la denuncia que ya es pública del secuestro de esa niña, con fines que nosotros no sabemos y esperamos Dios Todopoderoso que le preserve su salud”, apuntó.

En segundo lugar, dijo que van a interponer las acciones de responsabilidad, contra los funcionarios, el ministro y todo el personal que ese momento estaba ahí, “porque son responsables de todos los daños que les hayan ocasionados a esta familia”.

“Son ciudadanos dominicanos y tienen derecho, son seres humanos y los han tratado señores de una manera totalmente deplorable, como si no fueran seres humanos y la vida no se maneja así, esta gente son los que pagan los impuestos, la mayor cantidad de impuestos lo pagan la gente de abajo”, dijo.

Relacionado