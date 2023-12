Surún Hernández revela amenazas y afirma el CARD está secuestrado y militarizado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados Dominicanos (CARD), Miguel Surún Hernández, denunció este lunes una serie de amenazas a la que supuestamente son sometidos los miembros de la Comisión Electoral y su persona, asimismo aseveró que las instalaciones del gremio se encuentra militarizado y secuestrado.

Surún Hernández sostuvo que denunció ante la Procuraría General de la República las amenazas de muerte que han sido sometidas las personas que han participado en la organización del proceso electoral, así como agresiones que se plasmaron en el secuestro de la Comisión Electoral.

Indicó que la madrugada del domingo personas armadas con pistolas, piedras, y palos mantuvieron secuestrada la Comisión por más de cinco horas.

Afirmó que también recibió amenazas para que entreguen el CARD al margen de la voluntad popular, o sino sus “días estarán contados”.

Argumentó que “el notario actuante en el contrato de la alianza suscrita entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a quien se le amenazó, inclusive, con consecuencias drásticas si no emitía un documento negando su notarización».

Del mismo modo, indicó que ni siquiera en las instalaciones donde debe funcionar la Comisión Electoral se le permite el ingreso.

“No se puede decir donde están los miembros de la Comisión Electoral porque se corre el riesgo de que matones al servicio del candidato oficialista vayan y lo linchen, como intentaron hacerlo la madrugada del pasado domingo, donde se vieron los videos, las amenazas y la destrucción de su vehículo aquí en el parqueo”, apuntó.

Hizo un llamado al Gobierno a la reflexión y a la calma, y que respete las instituciones democráticas de la República Dominicana.

“Nosotros no echaremos para atrás, nosotros no tenemos la más mínima intención de amilanarnos no importan las consecuencias. El Colegio de Abogados sobrevivirá esta envestida de represión”, finalizó.