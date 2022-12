Surun Hernandez dona raciones alimenticias a cientos de munícipes en Santo Domingo Este

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, donó este viernes decenas de raciones alimenticias a cientos de madres y padres de diversos sectores de la zona oriental.

Surun Hernandez compartió con los munícipes la entrega de alimentos no cocidos para llevar un poco de paz a los hogares de las zonas de Vietnam, el Invi de Los Mina, Los Tres Ojos, las circunscripciones 1, 2 y 3, respectivamente así como Cancino Adentro, entre otros sectores beneficiados con donaciones de alimentos y enseres para el hogar.

Surun señaló que “compartir con la gente que me vio nacer y crecer y de alguna forma de volver lo que ellos me han dado y han hecho por mí, es una satisfacción del alma y no hay forma como pagarle esa mano amiga que supieron darme, pero tenga por seguro que vamos a convertir todo ese valor inculcado en mí, será devuelto en servicios y transformaciones puntuales, para el desarrollo de cada familia que vive en Santo Domingo Este”.

En la actividad lo acompañó la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, la directiva de los diversos sectores, así como los presidentes de las juntas de vecinos, quienes intercambiaron opiniones de las actuales situaciones que padecen los barrios y cuáles son las inquietudes pertinentes que deben ser solucionadas para la mejoría de los habitantes de la parte oriental de Santo Domingo.

Relacionado