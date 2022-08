Surún Hernández afirma MP en Santiago se encuentra durmiendo con caso de Basilio Guzmán 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Abogados, Surún Hernández, afirmó este jueves que el Ministerio Público (MP) “Se encuentra durmiendo” con el caso del jurista Basilio Guzmán, quien fue asesinado por desconocidos la mañana del 21 de junio frente a su casa ubicada en Santiago.

En una rueda de prensa, Surún denunció que sectores poderosos se encuentran presionando al Ministerio Público para que no profundicen las investigaciones correspondientes a la muerte del reconocido abogado Basilio Guzmán.

También precisó que a tres meses del hecho atroz las autoridades de la Fiscalía de Santiago solo han presentado un elemento probatorio insuficiente para dar comodidad a los hechos y que a su entender el magistrado Osvaldo Bonilla no puede estar dándose ese lujo.

“Hoy comenzaron con Basilio Guzmán y mañana irán tras Ministerio Público, fiscales, jueces y abogados en sentido general, esta sociedad no puede permitir ese lujo, este Ministerio Público de aquí de Santiago, el magistrado Bonilla no puede permitirse el lujo de congraciarse, de acatar las presiones, para que no lleguen a los verdaderos responsables, porque en definitiva implicaría que la cabeza de absolutamente nadie está segura”, expresó.

Hernández aseguró que cuenta con informaciones y denuncias que responsabilizan a personas ligadas al oficialismo que enfrentaron al fenecido jurista y que estos se encuentran buscando protección a nivel policial y del MP para desviar la investigación.

Asimismo, deploró la acción de que hayan paralizado las investigaciones “No puede ser que nuestras autoridades estén durmiendo el sueño eterno, sospechoso por cierto, porque ni siquiera llamadas a interesados, a familiares ni llamadas del propio colegio de abogados tienen la decencia de conectar”.

Continuó diciendo que: “Es una clara señal de que en definitiva el camino que ha tomado las investigaciones de la muerte de Basilio Guzmán es simple y llanamente el limbo, que nosotros consideramos de manera personal que no tiene nada que ver con ningún hecho fortuito sino más bien, que esa pasividad ha sido causado por la presiones de sectores poderosos que están detrás de la muerte”.

El presidente de los abogados puso como ejemplo que el sicariato puede llegar a tener el control total del país y que pueden ir ocasionando la muerte de líderes políticos, del Ministerio Público, abogados y cualquier persona que se interponga en sus planes, tal como el caso de México, Colombia y otros países.

