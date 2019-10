(VIDEO) Surgen aspirante al Congreso y Senado Estatal por Alto Manhattan; uno desconoce integración CR

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dos profesionales dominicanos residentes en el Alto Manhattan hicieron pública sus aspiraciones al Congreso de Estados Unidos por el distrito 13 y al Senado Estatal-NY por el distrito 31.

Ramón Rodríguez, quien aspira al Congreso, dijo que “vivimos un distrito que tiene un bajo nivel de educación, donde se paga una de las rentas más cara de Estados Unidos y donde no hay respiro para los pequeños negocios, además de un alto índice de violencia e inseguridad”.

Subrayó que una de sus principales tareas será crear escuelas de artes, porque después de las 2:30 de la tarde los niños no tienen nada que hacer, y con esta escuela pueden desarrollar sus cerebros “y a los que no gusten del arte vamos a desarrollar en deportes, porque en un par de años pueden ser un Alex Rodríguez o un Juan Luis Guerra”.

Al evaluar los constituyentes de dicho distrito expresó: “Es una depresión porque tiene un puente roto en educación y los pequeños negocios necesitan ayuda, y yo resolveré esos problemas, porque he visto los cambios en 28 años que tengo residiendo en el mismo y por eso busco la posición”, expresó.

Al preguntársele si sabe cuántos miembros existen en la Cámara de Representantes por la que aspira, respondió con ambivalencia. “Una de las cosas maravillosas que ha pasado en esto es que muchas personas que son republicanas se han unido a mí, porque esto no es de ningún partido, nuestra comunidad hay que ayudarla, porque al final tú debes renta y a la persona no le interesa ningún partido, sino un representante que le ayude y vea tus necesidades”.

Solicitándole nuevamente si conoce la totalidad de los integrantes por la que aspira, respondió otra vez con desconocimiento. “Eso no es de números, los números no importa, porque aquí tenemos un congresista en el distrito 13 que no ha hecho nada, y si me habla de número pueden haber 400, más de 300 ó 200”.

Añadiendo, “el congresista que tenemos en el distrito donó más de 20 millones a la universidad de Columbia, en vez de darle esos fondos a nuestra comunidad, por eso los números no cuentan”.

Por su parte, su hermano Arturo Rodríguez, quien aspira al Senado por el distrito 31, sostuvo, “lo que queremos es un cambio, ahora mismo nuestra comunidad está siendo mal representada; lo que queremos es que tenga mejores estilos de vida, cuando muchas comunidades crecen, la nuestra no crece”.

Añadió que es importante destacar que esos fondos están ahí, entonces tenemos que luchar esos fondos. “Podemos notar todos los negocios en Broadway están cerrando; como es posible cuando esas gente son las que proveen empleos, o sea ahí hay un fallo y a esa gente hay que ayudarlo porque son parte de nuestra comunidad; nuestra comunidad tiene que mantenerse junta”, concluyó.

