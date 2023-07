Surge Centro Mediación Comunitario María Auxiliadora (Parte II)

Luego de plantear en la capacitación y entrenamiento en el primer entrenamiento en Mediación Comunitaria en María Auxiliadora en el 2000, el cual se bosquejo como herramientas y estrategias básicas para mediar conflictos comunitarios fueron plantadas 4 etapas o pasos en donde las partes en conflictos tendrán la oportunidad de llegar a un acuerdo satisfactorio.

Las etapas consistían en organizar la mediación, comprensión de la perspectiva de las partes, clarificación de intereses y necesidades, replanteo de los intereses y la generación de opciones con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Las 4 etapas para la Mediación Comunitaria

Etapa I: consistía en “Organizar la mediación”, en la etapa II la persona mediadora tenía a definir: “Compresión de la Perspectiva de las Partes” y la “Clarificación de Intereses y Necesidades”. Luego, en las etapas III y IV: el “Replanteo” de los intereses y la “Generación de Opciones” y, “Lograr un acuerdo”, respectivamente.

El replanteo el cual permite a las personas participantes en la mediación, escuchar del mediador/a el conflicto desde un tercero/a imparcial. Es utilizado cuando se está considerando que las partes podrían arribar a un acuerdo. Salen a relucir los intereses y necesidades que ha provocado el conflicto.

Por último, plantea el material de apoyo el “Perfil y Metas del Mediador”. Estas eran las palabras: Imparcial, neutral, oyente activo, sensible, empático, paciente, flexible, perseverante, respetuoso, confiable, honesto y tener sentido del humor.

Comportamiento Ético de la Persona Mediadora. En relación al comportamiento del personal de los Centros de Mediación y el equipo de mediación, plantean algunos principios éticos que son una guía para que la ciudadanía obtenga la confianza en la mediación.

Mencionan que “El mediador y todas las partes que estén en la mediación, deben saber y estar de acuerdo sobre las responsabilidades que a cada uno le toca por participar”.

En torno a “La responsabilidad primaria de resolver el problema permanece en las partes. El mediador está obligado a asistirlas para que ellas mismas, por su voluntad, lleguen a un acuerdo”.

Mencionan que es “Su deber esta en asegurar una negociación donde no tiene intereses personales no podrá presionar para que se hagan propuestas ni se alcance acuerdo”.

Más adelante indican que “Tampoco permitirá la utilización de técnicas de negociación que sean manipuladoras o que intimiden a las partes entre ellas”; excelente punto ético.

Dicen que si la persona mediadora entiende que las partes sobre la mediación tienen estas características: “a) no están aptas para participar, b) no entienden el procedimiento y, c) no se comportan razonablemente”. La persona mediadora “…deberá suspender o finalizar la mediación”.

Finalmente, anexa un artículo de la doctora Gladys Stella Álvarez titulado “Programas de Mediación Comunitaria”. En el cual ella define la Resolución Alternativa de Conflictos, los diversos métodos alternos, la historia de estos y su utilización para la convivencia humana. De mi parte, como director de la columna periodística Conflictos y Mediaciones recomiendo leer el artículo titulado “El Filtro Virtual: criterios, base jurídica y preguntas en mediación”. https://eldia.com.do/el-filtro-virtual-criterios-base-juridica-y-preguntas-en-mediacion/

Luego que los 42 líderes de las comunidades recibieron su entrenamiento y capacitación (el primero narrado aquí) y de proceder a socializar en ese equipo quienes serían las personas electas para desempeñar la función de mediadora y promotores de la paz; se entró en el debate sobre el nombre que tendría el centro.

Surge el Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora

Primer conflicto mediado

Luego de terminar el entrenamiento ocurrió una reunión del todo el equipo, desde el cual se armaría la estructura y el funcionamiento del Centro de Mediación y desde el cual surgió el primer conflicto, en el grupo de personas recién entrenadas en Resolución Alternativa de Conflictos y Mediación Comunitaria y fue la elección del nombre del espacio de articulación comunitario y de concertación barrial.; el mismo ocurrió en la asamblea de las personas delegados de las 80 organizaciones sociales, religiosas, deportivas, vecinales, culturales, entre otras; cuando se estaba socializando el nombre a la entidad que empezaría a brindar servicios de mediación para la convivencia.

La composición de las personas participantes en ese entrenamiento provenían de 38 barrios de la parte alta de la capital y la diversidad de organizaciones con sus características propias, nunca habían aprendido teoría sobre el conflicto y mucho menos de la mediación.

Propuestas de solución

Al surgir la idea del nombre que tendría el Centro, pensado entre todos y todas, se realizaron lluvias de ideas. Unos proponían que la idea surgió de las organizaciones de María Auxiliadora, otros que como estaría funcionado en otro sector, debería tener el nombre de ese sector. Cada parte tenía su razón. Unos más que otros, exponían que el nombre es algo propio del centro, no así la fiscalía barrial.

Porque además, de ese punto, también salió a relucir que se le pondría un nombre a la fiscalía y otro al Centro y así todos consensuamos y solíamos airosos como grupo entrenado en mediación de conflictos.

En el nombre de la fiscalía no existían tantas diferencias, eran muy mínimas en el grupo. La que más causó ruido fue la del nombre del centro.

Unos propusieron como nombre a: Centro de Mediación Comunitario Mejoramiento Social (CEMECOMESO) y otros, Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA); como pueden notar hasta con sus siglas según el barrio.

El nombre nos tomó más tiempo en la asamblea y los organizadores, comisionados y entrenadores; observaron todo el proceso tanto de propuestas, contrapropuestas e incidentes entre las personas presentes.

Se llegó a un acuerdo

La primera lección de la discusión de ese punto, fue el hizo razonar a todos los presentes, el conflicto en ese caso fue positivo y productivo, ya que la mayoría de las personas asambleístas se mostraron colaboradores y cooperadores en buscar una salida alternativa a las diversas propuestas expuestas.

Las siglas fueron las que se escribieron en los papelógrafos cada una desglosada, en donde cada participante estuviera claro del significado de cada una de ellas. La idea era, que todos salieran ganadores, que no existieran dos grupos entre perdedores y ganadores. Solo uno, ganadores, es decir, Ganar-Ganar.

La propuesta elegida, con algunas disidencias, fue la del Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA) y que la fiscalía barrial llevaría el mismo nombre aprobado; aplausos y aplausos. Luego, de este proceso se pasó a la elección del primer comité directivo, en la que el conflicto nunca dejó de existir; ya que estaba compuesto por personas.

Organizaciones que incidieron en la organización y estructura del Centro

En su organización interna, el Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora contó con un Comité Coordinador, formado por representantes de las diferentes organizaciones que lo promueven.

El Comité Coordinador ha sido fruto de una elección democrática y participativa realizada el 8 de agosto del año 2000, fecha de apertura del Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora.

En la elección participaron la Coordinadora de Organizaciones de la Ciénaga –CODECI-, la Coordinadora de Organizaciones de los Guandules – CODEGUA-, la Asociación de Mujeres Milagros y Esperanza, los Foros Municipales, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), El Cuerpo de Rescate Santo Domingo, el Grupo de Apoyo Comunitario 27 de Febrero, el Comité de Desarrollo 27 de Febrero, el Comité por la Unidad y Derechos de la Mujer (CUDEM), el Movimiento Nacional de Desarrollo Comunitario (MONODECO), la Junta de Vecinos Loma del Chico, la Asociación de Tricicleros Simón Bolívar, y la Junta de Desarrollo Comunitario de Gualey.

Primera directiva

Mediadores: Del mismo participaron: Alexis Rafael Peña, director; los mediadores y las mediadoras: Ruth Hernández, María Virgen Cépeda, Guarionex Moya, Leonidas Díaz (+), Florinda González, Pedro Rafael Almonte, José Antonio Mieses, Altagracia Brand, Margarita Antoniette, Elías Félix, María Idalia de Jesús, Mercedes Cuello, Valentina Cuello, Marcelino de los Santos, Francisco Mateo, María Quevedo, Felicita Dishemey, Victoria Paniagua, Ángel Molina, Aquilino D’Oleo; personal de apoyo logístico: Judith Medina Medina, Gissell Antoniette y Paula Robinson.

A inicios del año 2002, el CEMECOMA contaba con la participación de 21 mediadores, quienes oscilaban entre los 35 y 50 años de edad. Once eran hombres y diez mujeres. En su generalidad tienen horarios fijos para la atención a los casos y a las personas usuarias solicitantes; otros disponían del tiempo según sus posibilidades profesionales y técnicas.

Primer Comité Directivo 2000-2003

Las primeras organizaciones elegidas para formar parte del comité coordinador de CEMECOMA, con sus respectivos representantes, fueron las siguientes:

El comité directivo estuvo formado por: el Coordinación General: CODONBOSCO, representado por Alexis Rafael Peña.

Sub-coordinación: CODEGUA, representada por la señora Victoria Paniagua.

En Organización: CODECI, representada por Bélgica Amador Amador

Como Tesorero: Cuerpo de Rescate Santo Domingo, representado por Pedro Rafael Almonte.

Relaciones Públicas y Comunicaciones: Junta de Vecinos Loma del Chivo, representada por la señora Florinda González

Secretario: Grupo de Apoyo Comunitario 27 de Febrero, representado por Alberto Valentín

Al momento de la elección, el primer comité directivo recibió la aprobación de la Procuraduría Fiscal, en la persona del Dr. Francisco Domínguez Brito, quien se desempeñaba como Procurador Fiscal del Distrito Nacional y el Magistrado Lino Vásquez Samuel, en ese momento coordinador de los ayudantes fiscales y encargado de la Mediación Comunitaria. Esta directiva se reunía una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se le requería.

La elección para coordinar el CEMECOMA fue durante dos años. Los miembros (as) del Comité Directivo eran a su vez, por norma del Centro y la Procuraría Fiscal; mediadores y mediadoras del mismo.

Segunda elección comité directivo 2002-2004

CODONBOSCO, representado por Alexis Rafael Peña.

Subdirector: Colectivo de Organizaciones Populares (COP), representada por el señor Guarionex Moya.

En Organización: CODECI, representada por Bélgica Amador Amador

Como Tesorero: Cuerpo de Rescate Santo Domingo, representado por Pedro Almonte.

Relaciones Públicas: Junta de Vecinos Loma del Chivo, representada por Florinda González

Secretario: Asociación de Padres y Madres de la Escuela Básica La Altagracia: Ruth Hernández.

Tercera elección 2003-2004

Finalizando el primer año de elección del segundo comité directivo, el periodista, abogado y mediador de conflictos, Alexis Rafael Peña; presentó su renuncia de director a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional vía el Departamento de Resolución Alternativa de Disputas, que dirigía la magistrada María Agramonte R.

Su renuncia ocurrió para este dedicarse a actividades académicas, gremiales y profesionales. Peña dirigía la Unión Católica de Comunicadores Sociales (Ucadecos), la Codonbosco y la Pastoral Social de la parroquia María Auxiliadora. Recordar, que el desempeño de director del Centro de Mediación era honorífico y voluntario.

En esa ocasión, fue electa directora del Centro de Mediación, la mediadora y secretaria de actas, señora Ruth Hernández.

