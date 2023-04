Surfista dominicano solicita apoyo del Ministerio de Deportes para asistir a competencia internacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El surfista dominicano Brandon Sanfor Viñas solicitó este viernes el apoyo económico del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y de la población dominicana en general para poder asistir a una de las competencias acuáticas más importantes del mundo.

Sanfor Viñas es el primer dominicano en ser invitado al Mexi Log Fest, un evento de surf que convoca a cien de los mejores atletas longboarders del mundo a participar de una competencia que será celebrada del 22 al 28 de abril en la playa Saladita en México.

“La invitación llegó a último momento y yo recientemente regresé de un viaje, por eso estoy buscando el apoyo de la comunidad y el país para poder participar y hacer realidad este sueño de participar en el evento”, expuso.

El joven de 33 años, que ha representado la República Dominicana en aguas internacionales en ocasiones anteriores, necesita US$ 4,000 para asegurar su espacio en la competencia, pasaje, alojamiento y dieta.

Tengo planificado llegar tres días antes y estar ahí dos días después del evento, es un total de diez días. Necesitaría aproximadamente RD$4,000 para poder asistir, comentó.

Sanfor Viñas contó a El Nuevo Diario TV, al ser entrevistado en el programa “Políticas Nuevas”, que se siente horrado de ser el primer dominicano en ser convocado por el Mexi Log Fest, pero teme no poder asistir por no tener los recursos necesarios.

El surfista apeló a la solidaridad de los dominicanos que quieran apoyar su participación en el evento.

“He recibido el apoyo de la comunidad de Cabarete en Puerto Plata, la comunidad ha sido bastante buena conmigo, me han ayudado de la mejor forma posible, pero la Alcaldía o los gobiernos locales no he recibido ningún tipo de apoyo”, expuso.

Mexi Log Fest

El Mexi Log Fest es un evento, que dedica, entre otras cosas, un espacio para que los surfistas compitan en diferentes categorías, se diviertan y socialice en la playa Saladita en México, conocida por sus olas perfectas y largas.

La participación de Sanfor en este evento sería un logro histórico para el surf dominicano y una oportunidad de poner en alto el nombre del país en la escena internacional del surf.

