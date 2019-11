Suramérica Arde, Haití También: Es Lucha de Clases

Hace unos años alguien me presentó a Matías Bosch, quien estaba interesado en rescatar el legado de Bosch. Fue entonces en esa circunstancia que hice la aseveración de que tanto Bosch como Juan Isidro Jimenes Grullón pertenecen a la modernidad, más bien debí haber dicho siguiendo a Bauman a la llamada modernidad sólida y no a la líquida. Afirmé que no había sociedad posmoderna si no que la sociedad caótica, pero José Tejeda –quien me presentó a Matías- me dijo que la sociedad obedecía a un orden. Fue entonces cuando le dije que era tendencialmente caótica; que ese orden al que se refería estaba fundamentado en la hegemonía del capital financiero y que generaba tendencias caóticas. Es por eso que Bauman habla de la sociedad de modernidad líquida en la época actual, también se podría hablar de capitalismo flexible, pero es flexible tomando en cuenta los intereses del capital, la extracción de la plusvalía explotando a los trabajadores. Es flexible para el capital desplazarse hacia donde la mano de obra aparezca más barata, es flexible para vender las mercancías donde quiera sin que las fronteras sean óbice para la realización de ellas.

Eso lo permite ese modelo neoliberal, bajo la hegemonía del capital financiero, el que permite la degradación del medio ambiente en nombre de la libertad de empresa y que el energúmeno Jar Bolsonaro defiende y con ello se destruye tan solo en un año poco menos de 10,000 kilómetros cuadrados del pulmón principal del mundo (La Amazonía), el que permite que el presidente Piñera de Chile mantenga a los trabajadores asalariados y sectores de la clase media sin una pensión digna y sin los seguros de salud, el que defiende el presidente Duke de Colombia para mantenerse en el poder violando los acuerdos de paz con las FARC y el que quiere liquidar todo legado del chavismo en Brasil. El caso de Haití es un poco más complejo, pero los dominicanos debemos reclamar de que la comunidad internacional intervenga en Haití cooperando en la búsqueda de una solución, ya que no se le puede dejar a la élite política haitiana que siga macerando y esquilmando a la población hambrienta y debemos cooperar nosotros también en la solución del problema pero no sembrando el odio a los haitianos. Tampoco la solución está en la fusión de los dos estados como pretenden los gobiernos de algunos países, especialmente países desarrollados.

Hoy está a la orden del día la destrucción del modelo neoliberal en Suramérica y el mundo, eso es lo que indican las protestas en Colombia, Chile y la situación que se está presentando en Brasil y que es muy probable que se extenderá a otros países. Es la lucha de clases, porque ni hay sin de la historia (como planteara Fukuyama, que viendo puede ser fucú pero que no enciende la llama), ni se puede entender que las “civilizaciones” chocan como pretendiera Huntington, ya que lo que ha habido es una guerra petrolera de baja intensidad declarada por las potencias occidentales a los países del Medio Oriente por interese económicos. Tampoco se puede hablar de una sociedad del conocimiento, una sociedad post-capitalista, porque esto es degradar a los trabajadores de cuellos azules que son los que verdaderamente agregan valor al producto con su trabajo, como ha pretendido Peter Drucker.

Ese modelo neoliberal debe ser destruido y con su destrucción debe eclosionar una era de estatismo bancario, y debe ser destruido para que las jóvenes y las futuras generaciones puede vivir en armonía, disfrutan a plenitud del planeta sin destruirlo, protegiendo la Selva Amazónica, el principal pulmón de la humanidad.

Debe ser destruido ese modelo para que la vida del ser humano se prolongue y la longevidad sea un premio para las futuras generaciones. Debe ser destruido para que la mujer gane igual que el hombre por el mismo trabajo, para que termine la discriminación de la mujer. Debe ser destruido para que los fondos de pensión y los de salud dejen de ser administrados por aseguradoras privadas y sean administrados por el Estado, con la debida sanción penal a cualquier acto de corrupción de la burocracia gubernamental. Debe ser destruido para que haya un control de las enfermedades y los servicios de salud sean eficientes.

Debe ser destruido ese modelo neoliberal para que haya controles de precios y los salarios de los trabajadores permitan una reproducción de las energías consumidas en el proceso de trabajo puedan ser recuperadas y la familia del trabajador reproducirse dignamente. Debe ser destruido para que haya control de calidad en los productos que se venden en el mercado y no enfermen a la población consumidora. Por la felicidad de la población del planeta ese modelo debe ser destruido, las luchas sociales deben tener como estandarte, como bandera de combate, la destrucción del modelo neoliberal, el cual debe ser barrido de la faz de la tierra. Para que el mercado de divisas extranjeras vuelva a estar en mano del Estado y no del capital privado.

El próximo paso que debe dar la humanidad es la destrucción del modelo neoliberal, los bancos deben estatales, pero no se puede pensar que ahora en la expropiación de todas las propiedades, el aparato productivo juega su papel.

Ahora quiero finalizar con unas décimas del colega Jesús Díaz Segura, alusivas a la situación del subcontinente suramericano.

DÉCIMAS SOBRE LAS REVUELTAS DE AMÉRICA LATINA

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Casi nos quema el fuego

De Panamá, Chile, Haití

Y preguntan desde aquí

Quieren saber, desde luego

Qué sucede en nuestro suelo:

Bolivia ya no se aguanta

Y Panamá arder alcanza

Con el fuego abrasador

Que es grito desgarrador

Del parto de la esperanza

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

¿Puerto Rico?: ¡muy incierto!

Pues luchaban con canciones

No parecían rebeliones

Pues disparaban conciertos

Cantaban con instrumentos

Del pueblo sus alabanzas

Y construían la semblanza

De lo que veían venir

Así querían predecir

El nacer de la esperanza

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Son pueblos en rebeldía

Y por causa merecida:

Mejor condición de vida,

¡Su brega de cada día!

Y ¿Qué otra cosa sería?

Eso pasa aquí y allá

Ecuador y Panamá

Bolivia, Haití yo cito

Y continúa el conflicto

Pues Chile no parará

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Los pobres viven a crédito

Dijo la escritora Allende

Pero eso no me ofende

Hay verdades de ese tipo

Vivimos un anticipo

Este es un negocio oscuro

Nos tienen entre dos muros

Mire si son mala gente

Nos condenan el presente

Y nos matan el futuro

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Las luchas la han iniciado

Los jóvenes, por su puesto

Que se salieron del tiesto

Y, al fin, han despertado

Sin olvidar el pasado

Y se abre un nuevo foco

De viejos que yo conozco

Que sufren de igual maldad

El dolor no tiene edad

Pero la lucha tampoco

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Yo no pensé que en Puertorro

Nadie pues, iba a luchar

Ya que es un pueblo sin par

Es decir, gente sencilla

Que goza de la familia

Hizo mi actitud cambiar

Y empezaron a cantar

Es que son gentes contentas

Y combatieron la afrenta

Pues los querían contrariar

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Chile, solución tardía

Y en Ecuador falsa paz

Evolivia resistirá

Y Panamá dizque fría

Haití arde todavía

¿Qué hacer?, ahora pienso

Y me respondo muy tenso:

Y ¡bien!, a luchar contento

Pues mataron el momento

Mas no mataron el tiempo

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Aunque nos una el dolor

No vinimos a sufrir

Y no vamos a morir

Viviendo en su alrededor

¿Por qué vivir ese horror?

Hay que eliminarlo ya

Solo no aparecerá

Si eliminas toda cosa

Que tú sepas que provoca

Nuestra gran desigualdad

Jesús M. Díaz Segura

11 y 12/11/2019

Autor: Francisco Rafael Guzmán F.

Anuncios

Relacionado