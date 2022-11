Supuesto primo de Onguito asegura le pagaron para declararse culpable del accidente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El controversial exponente urbano Onguito Wa sigue en la ojo crítico, tras el terrible accidente de tránsito que cobró la vida de un joven haitiano y del cual éste salió “como si nada”.

Y es por eso que el supuesto primo de este, Erick Rafael Peralta Ortega, tras declararse culpable del hecho, confesó que le pagaron alrededor de USD$900, para presentarse ante la justicia como la persona que iba conduciendo la madrugada del sábado 29 de octubre.

Peralta Ortega sostuvo que la novia de Onguito, la influencer Briante, lo contactó para levantar un acta en la Casa del Conductor que comprobara la inocencia del cantante, razón por la que horas más tarde de presentarse en el Palacio de la Policía, fue puesto en libertad.

“Se estaba rumoreando en el barrio que disque me iban a dar DOP$20,000”, pero finalmente, Briante le envió USD$900 (DOP$48,000), según explicó Peralta Ortega durante una entrevista en una conocida plataforma digital.

Ante la interrogante de porqué aceptó hacer esto, agregó que, “Yo lo hice pensando que era un simple accidente, pensando que todo iba a salir como todos los accidentes, que tú lo reportas, te toman tu declaración normal, pero yo vengo a enterarme de todo lo que pasa cuando yo estoy involucrado ahí en lleno”, y alegó que necesitaba el dinero por “un problema en el estómago”.

En ese mismo orden, Peralta Ortega dejó claro que no es primo de Onguito, como inicialmente se había dicho en los medios, que solo lo veía esporádicamente debido a que ambos crecieron en el mismo sector, además dijo desconocer por qué decidieron buscarlo a él.

El hombre de 26 años cuenta que tras dos días bajo arresto, al salir y ver las noticias, se sintió “atormentado”, aunque no se atrevía a retractarse por petición de su abogado, quien le advirtió que podía a enfrentarse a varios años de cárcel, ya que solo le pusieron una multa “porque mi licencia estaba vencida”.

“Siempre el terror psicológico que me metían era que yo iba a caer preso si yo me dirigía hacia esta plataforma, si yo declaraba o daba una entrevista o decía algo, me iba a hundir yo mismo”, continuó.

Peralta Ortega aprovechó el momento para pedir disculpas a las autoridades y a los familiares de Avener Elma.

De acuerdo al informe de las autoridades, el accidente ocurrió a las 3:30 de la madrugada, en la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a la Nicolás de Ovando, cuando una yipeta color negro, marca Mercedes Benz, placa G579341, impactó de manera frontal la motocicleta conducida por un haitiano que respondía al nombre de Avener Elma.

La víctima mortal dejó en orfandad a una niña que había procreado con su entonces pareja. Al momento de ser impactado, se trasladaba en un motor camino a su trabajo.

