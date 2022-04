Supuesto novio de Ángela Aguilar se pronuncia: “Le llevo 15, a los que les molesta mi edad perdónenme la vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Las fotografías donde Ángela Aguilar aparece en actitud cariñosa con el compositor Gussy Lau, ocasionaron una importante controversia que obligó a la cantante a pronunciarse al respecto. Ahora, es el supuesto novio, quien tiene 33 años, rompe el silencio. “Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas”, reveló en un live que realizó.

“Empezamos a salir hace un par de semanas. Pepe Aguilar está de acuerdo, Aneliz mamá de la joven, también. Ángela ya conoce a mis papás, ya todos se conocen”, continuó. “Le llevó 15 y es como ‘uy le lleva 15 años’. Mi papá a mi mamá le lleva doce. Conozco gente que se lleva más, se lleva menos. A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida. Qué delito, les pido una disculpa. Pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero?”, advirtió.

De acuerdo con René Humberto Lau Ibarra, nombre real del hombre de origen mexicano, las imágenes que se hicieron públicas fueron tomadas de un video que tenía en una cuenta privada de una red social. “Está circulando una foto de Ángela y mía que alguien publicó. La subí a mis ‘close friends’ amigos cercanos”, explicó.

“Son screenshots de un video que tenía. Todo era privado hasta que un ‘amigo mío’ le tomó la foto, no es nada malo pero se siente la traición de la confianza”, agregó. “No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando. No lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”.

Guau Lay desmintió que su romance inició tiempo atrás, como se ha mencionado y dejó claro que “estoy bien con Ángela, con sus papás” y “cuando se meten con ella no lo voy a permitir”. Mientras tanto, Ángela Aguilar ha mencionado que analizará la situación y la resolverá con su familia.

