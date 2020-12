Supervisor suspendido de JCE responsabiliza OCLEE de Nueva Jersey por manipulación de votos nulos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Rechazando la medida de la comisión investigadora de la Junta Central Electoral (JCE) que lo suspendió por 60 días, el supervisor de las oficinas de Logística para el Voto en Exterior en esta ciudad y Nueva Jersey (OCLEE), Rafael González, calificó de injustificada la decisión y responsabilizó implícitamente a los encargados de esa oficina en el estado jardín de la manipulación de los votos nulos en la disputa por la tercera diputación de ultramar.

González, quien estaba de licencia médica antes y durante los comicios del 5 de julio, dijo que no tiene ninguna lógica que él haya sido sancionado cuando no tocó dinero ni votos en ese proceso, mientras los funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey, Fernando Núñez, presidente, Yohanna Tineo, administradora, Sara Machado y Héctor Troncoso, jueces, no fueron suspendidos ni se les impuso ninguna sanción cuando fueron los encargados de dirigir todo, incluyendo la revisión y el abortado reconteo de las boletas electorales.

Según versiones, los citados funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey rompieron las cadenas de custodia, contaminaron votos y colegios enteros fueron robados y desaparecidos.

“Si iban a sancionar, debieron hacerlo con todos los que dirigieron el proceso electoral en el que yo no estaba participando, y no a mí”, sostuvo.

“La junta no tuvo ningún argumento para suspenderme, no hablaron ni se reunieron conmigo, me enteré por la prensa y después me mandaron la notificación de recursos humanos”, explicó González.

Dijo que su pregunta es porqué no suspendieron a los funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey que fue donde estuvo el principal problema y desacato electoral.

“Esa es mi pregunta, porque en Nueva Jersey fue que estuvo el problema electoral principal con las boletas”, aclaró González en relación a las candidaturas del doctor Yomare Polanco del PLD y Kenia Bidó del PRM.

Preguntado si cree que los responsables fueron los encargados de la OCLEE en Nueva Jersey, González respondió que “según las denuncias de Yomare Polanco, ahí fue que hubo el problema con las boletas”.

Añadió que fue en Nueva Jersey donde las boletas aparecieron en la basura en medio del reconteo que se detuvo antes de concluir la revisión por dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Dijo que Tineo, Núñez, Machado y Troncoso, como encargados de la OCLEE en Nueva Jersey actuaron por órdenes del ingeniero Gilberto Cruz Herasme, director del voto dominicano en el exterior de la JCE, y que también fue suspendido.

Señaló que no tiene la menor idea del porqué la JCE no sancionó a los funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey, con quienes aclaró, no tuvo ninguna intervención porque a él lo designaron supervisor después de las elecciones.

“Yo era el encargado en Nueva York, cuando estuve enfermo salí con licencia médica antes de las elecciones y no participé en nada en relación al proceso, y eso, lo dejé bien claro”, agregó González.

“No entiendo porqué me involucran en eso, quedé muy sorprendido”, explicó sobre la medida en su contra de la JCE.

Dijo que pidió su traslado a Nueva Jersey después de recuperarse de la enfermedad y fue designado supervisor en ese estado y Nueva York, pero después de las elecciones.

Además de González, voces de diferentes sectores han emergido pidiendo las suspensiones de los cuatro funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey y que sean sometidos a la justicia según las evidencias, Tineo se prestó al juego sucio rompiendo las cadenas de custodia, contaminó urnas, robaron colegios enteros, desaparecieron urnas y destruyeron boletas apoyada por el Presidente Fernando Núñez, mientras que Machado del PRM y Héctor Troncoso del PLD apoyaron todas las acciones crimínales de Tineo y todos ellos juntos obstruyeron la justicia y ocultaron evidencias y por órdenes de Cruz Herasme.

Las fuentes también sostienen que Tineo era la encargada de la oficina pero sin título, porque no estaba nombrada, pero por el trabajo sucio que hizo a favor de Gilberto la promovieron y la nombraron oficialmente como la administradora de la OPREE / OCLEE en Nueva Jersey.

Los reclamantes sostienen que Cruz Herasme además secuestró la OCLEE y la OPREE para mantener el control de todo lo pernicioso que se hacía y aprovechó su privilegiada posición para subyugar, chantajear y amenazar a los empleados, como en el caso de González a quien trató de obligar a que le entregara las tarjetas bancarias de la JCE.

Funcionarios de la OCLEE se niegan a declarar

Tres de los cuatro funcionarios de la OCLEE en Nueva Jersey contactados por este reportero, se negaron a declarar sobre las acusaciones de que manipularon los votos nulos y crearon lo que Polanco califica como un desastre y “mafia electoral” que actuó como un pulpo.

Núñez, presidente de esa OCLEE dijo que no puede hablar en relación al problema electoral en Nueva Jersey.

“No puedo dar ningún criterio por teléfono”, respondió.

Insistió en que no tiene nada que decir, la llamada se cortó y cuando se trató de contactarlo otra vez, tumbó la comunicación.

La señora Tineo dijo que “no, no tengo nada que opinar al respecto”, respondió.

“Pues lea lo que la junta decidió si no está de acuerdo. Llame a Santo Domingo”, añadió Tineo y cerró la llamada.

Machado también rehusó hablar de la situación.

Troncoso no respondió las llamadas.