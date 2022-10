Superintendente: “Mantequilla” se ha metido en un lío, le dice qué hacer y se pone a disposición

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, dijo este lunes que Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, se ha metido en un lío de un tamaño que “él no puede ni imaginarse”, por lo que le recomendó acercarse a la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada posible y se puso a disposición para acompañarlo.

“Esa cantidad de efectivo que el ha estado manejando será objeto de investigación, o por lavado de activo o por el lado impositivo. Quién sabe los compromisos que ya el ha asumido y que, esto lo pueden escribir por ahí, el no podrá cumplir más temprano que tarde”, dijo y luego de señalar que “los malos chistes, los memes y los relajitos en torno a Mantequilla ya tienen cansado a cualquiera”.

El superintendente hizo esta exhortación la noche de este lunes con la publicación de una serie de tuit, donde narra que la señora que lo cuidó desde su niñez hasta su adolescencia, misma persona en la que se inspiró cuando escribió una serie sobre “El lado oscuro del ahorro” hace diez años, era vecina de “Mantequilla”, por lo que esta noche logró conversar con ella sobre el joven.

“Algunos de ustedes que me leían desde “Argentarium”, recordarán a Eugenia, la señora que me cuidó a mi desde mi niñez hasta mi adolescencia. En ella me inspiré cuando escribí una serie sobre “El lado oscuro del ahorro”, hace ya 10 años. ¿Adivinen de cuál pueblo vino Eugenia?, Sabana Grande de Boya. ¿Adivinen de quién era vecina Eugenia, aquí en Santo Domingo, en el barrio cerca de la casa de mis padres? De la familia del mismisimo Wilkin García, hoy famoso como “Mantequilla”. Wilkin era amigo, de la misma edad, de Josué, el más chiquito de Eugenia”, escribió.

Continuó narrando que “Eugenia es como parte de mi familia, lo ha sido ya por más de 40 años. Yo recuerdo perfectamente cuando le nació Josué y Enmanuel. Ella llegó con Henry, su primogénito, de mi edad. Eugenia también fue a rezos por la mamá de Wilkin, cuando enfermó, pues ambas eran cristianas. Así de chiquito es este mundo nuestro, así de cercanos somos todos, a pesar de las diferencias que a veces nos apartan más de la cuenta. Hoy se cumple una semana de mis tuits alertando acerca del “negocio” financiero que Wilkin tuvo la muy mala idea de montar y promocionar”.

“Creo que los malos chistes, los memes y los relajitos en torno a Mantequilla ya tienen cansado a cualquiera (¿pregúntenme cuántas veces me han mandado la caricaturita esa de Wilkin dándome clases hoy?). Lo cierto es que Wilkin, probablemente sin saberlo, o quizás todavía no lo sabe, se ha metido en un lío de un tamaño que el no puede ni imaginarse”, agregó.

El superintendente enfatizó que le apena “que alguien, cuyo talento comunicando y empatizando con la gente es innegable, alcanzara reconocimiento mediático de esta magnitud, en tan poco tiempo, por estructurar un vulgar esquema ponzi más”.

“Quiero pensar que hay gente sana y bien intencionada en el entorno de Wilkin. Ojalá que lo puedan ayudar a desmontarse de este lío. El sabe dónde está la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros, donde la magistrada Karina Concepción. Lo mejor que Wilkin puede hacer es acercarse a ella y procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada posible. A requerimiento de la magistrada, yo podría acompañarles, para entender la magnitud del problema y ver cómo se desactiva esta lamentable situación con el menor impacto, expresó.

Fernández señaló que todo esto lo llena “de un sentido de frustración e inmensa vergüenza y pena, por la fragilidad humana, la ambición, la ignorancia y la incapacidad de poder actuar. Quienes me conocen saben que no me he reído la primera vez de ninguno de los chistecitos o memes”.

“Mantequilla”, residente del municipio Sabana Grande de Boyá, está en la palestra pública desde que se difundió que duplica inversiones, con su empresa, 3.14 Inversiones.

Según explicó el joven durante una entrevista, su negocio funciona a 30 días, realizando inversiones dependiendo del comportamiento del mercado de valores, analizando y proyectando de cuánto será la inversión.

