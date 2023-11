Superintendente de Bancos señala gran parte de la población aún prescinde de servicios bancarios formales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que el principal desafío que enfrenta el sector financiero del país sigue siendo la democratización de los servicios bancarios, por lo que trabajan en la masificación de la bancarización como parte de la política de inclusión financiera.

En ese sentido, el superintendente señaló que gran parte de la población no utiliza servicios bancarios formales, ya sea por no estar bancarizada o por estar sub-bancarizada.

«Hay un espacio importante para crecer, con muchas personas que no tienen cuentas bancarias o que las abrieron, pero luego dejaron de usarlas. Estamos hablando casi de la mitad de la población», afirmó.

Durante una entrevista en el programa televisivo “DGII 360” de El Nuevo Diario TV, Fernández W. indicó que en el mundo actual se enfrentan constantes desafíos, y es necesario el acompañamiento al sector financiero ante fenómenos externos que pueden impactar los mercados y las entidades bancarias locales.

(Ver entrevista).

“Debemos lograr hacer ese acompañamiento de una manera que no se afecte la salud del sistema financiero, que se mantenga siempre la confianza de los depositantes y que sea algo transparente. Afortunadamente me siento bien cuando la gente no tiene que pensar ni siquiera en los servicios bancarios porque lo lo recibe de una manera transparente y fluida”, agregó.

En cuanto a la Superintendencia de Bancos Fernández W. enfatizó como uno de sus retos principales lograr que más dominicanos tengan acceso al crédito, a pesar de haber mostrado un crecimiento importante en este aspecto.

Abogó por permitir que entidades financieras otorguen cuentas de ahorro a personas que hayan tenido problemas legales o dificultades en su historial crediticio.

“Una de las medidas de mayor impacto y simbología de nuestra gestión ha sido la creación de cuenta básica, ya que muchos ciudadanos no tienen servicios bancarios formales. No podemos continuar discriminando a las personas por esas acciones cometidas en el pasado y, más aún después de haber cumplido con esa penalidad”, afirmó el superintendente.

Supervisión

En relación con la supervisión financiera, Fernández destacó que en estos momentos definen el calendario de supervisión para el año 2024, tarea que realizan con un enfoque híbrido que incluye visitas presenciales a las entidades financieras y el intercambio remoto de información.

Destacó que en este aspecto cuentan con la colaboración de las entidades supervisadas y la credibilidad que ha ganado la Superintendencia de Bancos en sus 75 años de existencia.

“Nosotros somos facilitadores y me refiero al sistema financiero en su totalidad, facilitamos el crecimiento económico. Si queremos mayor consumo, mayor actividad comercial, mayor inversión en expansión de las plantas de manufactura o que el campo sea más dinámico se necesita del crédito bancario, y que ese dinero fluya a todo lo largo de la economía y el sistema bancario justamente existe para esos fines”, acotó.

«Misión Centinela»

Fernández también resaltó la campaña «Misión Centinela», que busca promover la importancia de depositar dinero en entidades supervisadas por los órganos rectores para proteger los recursos de los ciudadanos.

«La idea es que los ciudadanos trabajen con entidades en las cuales, si en algún momento llegaran a fallar en la devolución de un depósito o en la prestación de un servicio, sintiéndote como si hubieran vulnerado tus derechos, puedas recurrir a una instancia del Estado que no sea necesariamente el sistema judicial para elevar cualquier tipo de queja o reclamo», explicó.

En este aspecto, el superintendente advirtió sobre el cuidado que se debe tener con entidades o individuos que prometen duplicar el dinero de los ahorrantes de forma milagrosa en un tiempo récord, sin especificar las reglas bajo las cuales administran esos recursos.

ProUsuario

Fernández W. apuntó que uno de los ejes centrales de su gestión ha sido trabajar en la protección de los derechos de los usuarios financieros, razón por la cual desde 2020 se ha dado más relevancia a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario).

Señaló que el 70% de los casos resultan en fallos a favor de los usuarios financieros, y se aseguran de que las entidades de intermediación financiera mantengan un trato transparente, competitivo y legítimo en sus interacciones con los usuarios.

Además, resaltó la creación de la aplicación ‘ProUsuario’, una herramienta que facilita el acceso a información crediticia, educación financiera y la presentación de reclamaciones, entre otras funcionalidades.

Afirmó que los servicios públicos también pueden brindarse con profesionalismo, transparencia y calidad, y aspiran a que estos estándares sean adoptados dentro del Estado dominicano, especialmente en el caso de ProUsuario, para que se convierta en una entidad de referencia en los servicios que ofrece.