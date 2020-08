Superintendente de Bancos sale en defensa de exconvictos y morosos, porque merecen una oportunidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., anunció que próximamente presentará al país un proyecto a través del cual se establecerán las normas que regirán las cuentas de nómina en los bancos comerciales, con el propósito de evitar que continúen dándose viejas prácticas que perjudican a los ciudadanos al momento de bancarizarse.

En ese sentido, y dentro de sus nuevas funciones públicas, se pronunció como un defender de los derechos de exconvictos y morosos, quienes a su juicio se les ha negado la oportunidad que merecen, exclusión que viene a crear aún más división en la sociedad dominicana.

Al ofrecer detalles del proyecto, el funcionario adelantó que las normas, esencialmente, promoverán la libre elección y un mercado más competitivo y favorable para el ahorro del empleado.

“Dentro de nuestros primeros 100 días de gestión, presentaremos un proyecto de norma para regir las cuentas de nómina y evitar estas prácticas. En estos tiempos, el acceso a las cuentas de nómina no es un lujo, ni un privilegio ni un favor”, manifestó Fernández en una serie de twitts que posteó este miércoles en su cuenta personal.

Enfatizó que la creación o apertura de una cuenta de nómina ya es un derecho, “que involucra también el derecho al trabajo”.

Explicó que así como las entidades bancarias tienen derecho a no abrir cuentas a personas con ciertos perfiles, de acuerdo a sus políticas internas, también es cierto que el ciudadano debe asistirle el derecho a elegir en cuál de los bancos mantiene su cuenta de nómina.

Alejandro Fernández W. refirió el tema al momento de narrar con detalles sincronizados un encuentro fortuito o casual que tuvo con un exconvicto mientras terminaba su rutina de ejercicios, este miércoles, en el Parque Mirador Sur, en la capital.

Explicó que el joven, luego de revelarle que estuvo en prisión y cumplir la pena por la que fue condenado, consiguió obtener un empleo, lo que se le hizo “casi imposible”, pero que ahora los bancos se niegan a abrirle o aceptarle una cuenta de nómina.

“Resulta que he ido a dos bancos para la cuenta de nómina que me pide la empresa para contratarme, pero en los dos me la negaron. Solo me dicen que no pueden, pero pienso que es porque estuve preso”, narra Alejandro que le confesó el joven.

El Superintendente de Bancos manifestó que tras agradecerle la confianza de revelarle su pasado y las dificultades bancarias que está confrontando, le facilitó el correo electrónico para seguir la comunicación por esa vía a los fines de poder ayudarlo de forma directa.

Es ahí cuando el funcionario entra a adelantar informaciones sobre el proyecto que normará las cuentas de nóminas en las instituciones bancarias.

Recordó que a personas como el joven que se le acercó él les ha llamado “leprosos bancarios, pues así es como se sienten, según ellos mismos me han admitido, la gran mayoría con estigma y vergüenza”.

Reflexionó que ha pasado de ser el escribidor y opinador a ser el Superintendente de todos los dominicanos, “incluyendo de los exconvictos y morosos que buscan reinsertarse y comenzar su vida de nuevo”.

Refiriéndose a exconvictos y morosos dijo que no darles la oportunidad a ellos, sería crear aún más divisiones y castas en nuestra sociedad.