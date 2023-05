Superintendencia de seguros reconoce 29 mujeres empoderadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, reconoció la labor de 29 mujeres del sector seguros, entre las que figuran ejecutivas de las compañías de seguros, corredoras y ajustadoras, así como cuatro exsuperintendentes de Seguros, dos de ellas en homenaje póstumo.

Las reconocidas están incluidas en reportajes realizados en la edición de la primera revista Seguros Mujer, en una edición especial, igualmente, en un documental presentado durante la puesta en circulación, en un evento celebrado en la sala Aida Bonnelly de Díaz, del Teatro Nacional Eduardo Brito, destaca este jueves una nota de prensa.

Al ofrecer el discurso, ante una sala abarrotada de invitados y las galardonadas, Josefa Castillo Rodríguez, expresó que es un honor y un privilegio memorable, el realizar la Revista y el Documental sobre las mujeres del sector asegurador dominicano, quienes han trascendido en el ámbito profesional y personal, que, por su preparación, competencias y arrojo, han logrado descollar en los caminos del éxito.

Aseguró que la Revista y el Documental deben servir de precedentes para la historia del pujante sector seguros en la República Dominicana.

“En términos personales siento una gran satisfacción, por el hecho de que fue una meta trazada dentro de nuestra gestión organizar una actividad como ésta, pues no me perdonaría nunca, que, teniendo la oportunidad, no reconocer el valor que tienen y han tenido para el fortalecimiento de las compañías y las asociaciones de seguros, la participación de estas valiosas mujeres, muchas de ellas, pioneras para abrir el camino de las que hoy galardonamos”, dijo la funcionaria.

Explicó que un ejemplo de la importancia y trascendencia de la mujer lo demuestran las cifras estadísticas en nuestro país, ya que de una población que sobrepasa los 10 millones de habitantes, el 50.7 por ciento pertenece a la población femenina.

Igualmente, que, si es en los niveles de buscar avanzar en la preparación y formación, de las 580 mil 981 personas que actualmente cursan estudios universitarios, el 62.8 por ciento son mujeres. Aseguró que esto demuestra que las mujeres han asumido con mayor ahínco y responsabilidad lo que es la preparación y formación, para continuar avanzando en los caminos del éxito.

Reveló que, en el sector asegurador, de 35 empresas de seguros establecidas, el 12.9 por ciento son lideradas por mujeres. Además, que, en el caso de las Asociaciones, instituciones como Adocose, desde el 2001 hasta el pasado año 2022, seis mujeres las han presidido.

Aseguró que, en términos generales, las mujeres no buscan privilegios, sino que se les reconozca el espacio que se han ganado con todas las virtudes que tienen como mujeres y que, por las competencias y capacidades, se les trate con la misma igualdad, sin discriminación ni exclusión.

La funcionaria felicitó a las reconocidas y a sus familiares “por el valor tangible que tienen ustedes, como excelentes seres humanos, que esperamos las puedan aquilatar en su justa dimensión”, expresó Josefa Castillo.

Entre las exsuperintendentes reconocidas figuran, Anisia Rissi, Katiuska Bobea y homenajes póstumos a las extintas Sofia Leonor Sánchez Baret, representada por su hijo Gregory Sánchez Baret, y a Frida Martínez, primera mujer designada en esa posición, representada por su hijo Van Elder Espinal Martínez.

En la actividad que tuvo la presentación especial de la cantante “Marcel, Piel Morena”, también habló el periodista Manuel Nova, quien tuvo a su cargo la edición de la Revista y del Documental, y estuvo presente el Intendente de Seguros, Francisco Campos Álvarez, el director de Indotel, Nelson Arroyo, además de los presidentes y presidente ejecutivo de Cadoar James García y Franklin Glass, Gina Jiménez, vicepresidente de Jucose, Carlos Flores y Nicole Toribio, presidente y presidente ejecutiva de Adocose, Luis Tomas López, presidente de Anaprose, José Antonio de los Santos, presidente de Asatise y Milvio de Marchena, presidente de Sodocase, así como directores y encargados de la Superintendencia de Seguros.

Relacionado