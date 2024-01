Superintendencia de Electricidad y Ministerio de la Mujer lanzan Unidad de Igualdad de Género

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Electricidad (SIE) firmó hoy un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de la Mujer en el cual ambas entidades se comprometieron a incentivar la formación de hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, en programas académicos de grado y de educación superior continuada vinculados directamente al sector energético, así como establecer los mecanismos adecuados para fortalecer, en base a la trasparencia, igualdad y paridad, las condiciones en provecho de hombres y mujeres para el fortalecimiento de las herramientas técnicos profesionales empleadas en el sector energético. El acuerdo fue rubricado por el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio Polanco y Mayra Jiménez, ministra de la Mujer.

Durante sus palabras, el superintendente Astacio destacó que encontrar y aplicar reglas que promuevan la igualdad entre géneros en el sector eléctrico dominicano ayudará a mejorar la vida de las mujeres, asegurando que sus derechos humanos sean respetados en un entorno donde todos tengan las mismas oportunidades. Expresó, que garantizar la igualdad de género en roles claves del sector eléctrico permitirá una mayor equidad y justicia social, así como el impulso del crecimiento económico del país.

“La igualdad de género en el sector eléctrico dominicano es esencial, no solo desde una perspectiva de justicia social, sino también para impulsar el desarrollo económico, promover la diversidad de ideas y perspectivas, empoderar a las mujeres y cumplir con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible”.

Durante sus palabras, la ministra Mayra Jiménez destacó que “cuando hablamos de igualdad hablamos de un tema que, obviamente reclamamos las mujeres, porque no hay razón que justifique que estemos ocupando un rol secundario. Pero también, es muy importante siempre recordar que cuando hablamos de igualdad estamos hablamos de desarrollo, estamos hablando de democracia. Es decir, no vamos a tener una sociedad con el nivel de desarrollo que necesitamos y que merecemos, una democracia robusta, si la mitad de la población no está ocupando los espacios”.

Acto seguido, fue lanzada la Unidad de Igualdad de Género (UIG) de la SIE, la cual se encargará de diseñar, implementar y garantizar el seguimiento de las estrategias y acciones que permitan la integración del enfoque de igualdad de género en el accionar institucional. Adicionalmente, esta unidad deberá asesorar y promover iniciativas con las áreas de la institución reguladora del sector eléctrico dominicano para la integración del enfoque de igualdad de género en las políticas, planes y proyectos en ejecución y por crear.

Aura Caraballo, miembro del Consejo SIE, lidera este comité como presidenta. Adicionalmente, forman parte del Comité Gisel Pérez, coordinadora de Género; Niurka Holguín, directora de Planificación y Desarrollo; Aimée Tezanos, directora de Comunicaciones; Paula Castillo, gerente de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública; Julio Ferreras, Profesional Senior de la Dirección de Fiscalización Mercado Eléctrico Minorista; J. Hambser Díaz, gerente de Cumplimiento de la Dirección Legal; Russell Batista, encargado de Grandes Usuarios de la Dirección de Protecom y Vianney Vásquez, encargada de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos Humanos.

Para cerrar el evento, se ofreció la charla “Sostenibilidad con Perspectiva de Género”, a cargo de Catalina Gutiérréz, consultora internacional especialista en género.

La Superintendencia de Electricidad tiene el compromiso institucional de contribuir a cerrar las brechas de género, y lograr que la igualdad sea una realidad, tanto en la gestión interna como en los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Las Unidades de Igualdad de Género fueron formalizadas a través de la resolución conjunta entre el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER) el 11 de septiembre de 2019, con la finalidad de que éstas adquieran un rol de asesoría para asegurar el enfoque de género establecido como Política Nacional Transversal en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por lo tanto, deben estar presentes en los planes y proyectos de las instituciones gubernamentales.