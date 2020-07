Superintendencia de Bancos establece nuevo horario para entidades financieras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A través de la circular 018-20, la Superintendencia de Bancos autorizó este martes nuevos horarios para servicios bancarios, debido a las nuevas medidas contempladas en el estado de emergencia y el toque de queda.

De acuerdo la citada circular, las entidades bancarias iniciarán sus labores de ocho de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y de nueve de la mañana a dos de la tarde los sábados.

En cuanto a las sucursales en plazas comerciales, el horario solo variará los sábados, hasta las dos de la tarde.

El horario actual era hasta las 4 pm, iniciando a las 9 am y los sábados de 9 am a 1 pm. Las plazas es­taban abiertas hasta las 4 pm. En cuanto a los domingos, perma­necerán cerrados, al igual que la disposición adoptada al inicio, el 18 de mar­zo. En ese mo­mento el horario disminuyó de 8 am a 3 pm y los sába­dos de 9 a 1 pm.

Las entidades financieras buscan alternativas para incrementar el servicio al cliente que brindan en las sucursales, según se presente el aumento la demanda en las instituciones.

Las instituciones han iniciado el aumento de apertura de oficinas con relación a la clausura de las actividades que aplicaron desde marzo para evitar las aglomeraciones en sus instalaciones. Sin embargo, el servicio ha sido insuficiente debido a la observación de filas en sucursales de plazas y autobancos.

El mecanismo de apertura de sucursales estaba, hasta este lunes, siendo discutido por las instituciones reguladoras y la Asociación de Bancos Co­merciales (ABA) los resultados de las discusiones están plasmadas en la citada circular de la Superintendencia. En el documento se acepta el reintegro de más del 50% de los trabajadores de servicio al cliente, en tanto que los otros departamentos operativos los bancos podrán emplear el trabajo remoto.

Una de las medidas convenidas es la toma de temperatura y otorgar gel antibacterial a los clientes desde que ingresen a la sucursal. Asimismo, se deberá mantener el distanciamiento de uno a dos metros entre personas, el uso de materiales de protección y dejar un asiento de por medio entre clientes, es otra de las disposiciones.

Para ver la circular completa de la Superintendencia de Bancos hacer click aquí

