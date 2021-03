Superintendencia de Bancos auspicia conferencias de finanzas personales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SB) informó este domingo que patrocinará dos conferencias virtuales con especialistas nacionales e internacionales que abordarán interesantes aspectos de las finanzas personales, en el marco de la VII Semana Económica y Financiera (SEF) del Banco Central, a celebrarse entre los días 22 y 26 de marzo.

El patrocinio se realiza con el objetivo de seguir apoyando la educación financiera de los dominicanos, indicó la entidad en un comunicado.

La primera de las disertaciones de la SB será el martes 23, de 5:00 a 6:30 de la tarde, y estará a cargo del experto en finanzas personales e investigador colombiano Juan Camilo González Trujillo. El facilitador abordará los efectos del manejo financiero sobre la salud física y psicológica en su charla titulada “Cuidar de tu dinero es cuidar de tu salud”.

Mientras que el jueves 25, de 12 del mediodía a 1:30 de la tarde, Kimberly García y Laura Camacho, economistas y coaches financieras de EconomicsData, impartirán la conferencia “Pon orden en tu bolsillo”, detallando los aspectos básicos para administrar eficientemente los ingresos personales, con especial énfasis en los jóvenes.

Las disertaciones estarán abiertas para todos los interesados a través de la plataforma Zoom y del canal de YouTube del Banco Central de la República Dominicana.

La actividad se enmarca en la iniciativa Global Money Week (Semana Económica Elobal), auspiciada por la fundación Child & Youth Finance International (CYFI), con charlas, talleres y múltiples dinámicas virtuales.

Acerca de los expositores

Juan Camilo González Trujillo es planeador financiero, investigador y especialista en finanzas personales, quien no solo estudia los aspectos financieros de la economía personal y de empresas, sino también las variables psicológicas y emocionales.

Es graduado en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y es certificado como educador de jóvenes y adultos por la Organización de Estados Iberoamericanos.

González Trujillo ha diseñado programas de bienestar financiero para el Grupo Sura, Celsia, Argos, Caracol TV, Grupo Bolívar, con el fin de mejorar las finanzas personales de sus colaboradores. Además, es fundador de MisFinanzasPersonales.Co.

Laura Camacho Ruíz es licenciada en economía, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con Grado Asociado en Business Administration en Tompkins Cortland Community College. Es magister of Science in Finance, concentración Wealth Management en la Universidad de Miami y posee la certificación Securities Industry Essentials por Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en Estados Unidos.

Kimberly García Pagán también es licenciada en economía de la PUCMM, con grado asociado en International Business en TC3. Es magister en Administración de Empresas Global, concentración en dirección estratégica en Aden International Business School y Euncet Business School. Posee una certificación en habilidades gerenciales por Georgetown University y en Métodos Cuantitativos en el Mercado de Valores por Barna Management School.