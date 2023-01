Supérate concluye taller de sensibilización sobre prevención de embarazos en adolescentes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Unidad de Niñez y Adolescencia de la Dirección de Superación Social y Género del programa Supérate concluyó sus jornadas de sensibilización para padres, madres y tutores; y para niños, niñas y adolescentes sobre el tema del embarazo a temprana edad.

La concientización se hizo mediante la celebración de los masters class “Hay tiempo pa´to´, yo decido actuar” y “Hay tiempo pa´to´, yo elijo esperar”, según detalla este jueves un comunicado de prensa.

Los salones del hotel Crowne Plaza fueron habilitados para los talleres, donde cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) participaron de forma animada, entretenida y muy educativa; al igual que los padres, madres y tutores de éstos.

Gloria Reyes, directora general del programa Supérate, sostuvo un diálogo ameno donde intercambió ideas sobre la concienciación del embarazo a temprana edad, la educación sexual integral y las uniones tempranas. Así como la responsabilidad y el rol de los padres y madres en generar un ambiente de confianza, comunicación y protección de los NNA.

“Hemos estado trabajando con los niños, las niñas y adolescentes sobre este importante tema del embarazo y parte del mensaje es ese, que todo tiene su hora que puedan estar advertidos sobre un embarazo no deseado y sus consecuencias. Todas estas personas son familias del programa Supérate que vienen de diferentes partes del Gran Santo Domingo”, expresó.

Al hablarles a los padres y las madres, e hijos/hijas, Reyes compartió su testimonio de que pronto se convertirá en madre y dijo que fue una decisión pensada que le permitió tener una vida profesional y política de éxito.

“Tengo 35 años de edad y en unos meses seré madre. Esto, después de terminar mi carrera universitaria y mis maestrías. Mi familia ya se sentía preparada para tener un hijo y entonces tomamos la decisión, y eso para mi es una experiencia tan extraordinaria porque ahora yo me siento tan segura de lo que voy a hacer y no tengo miedo”, narró Reyes.

“Siento que mi hijo puede nacer en un ambiente en el que yo puedo dedicarle tiempo y darle una buena educación, y si me hubiera pasado esto teniendo dieciocho o diecinueve años, tal vez no había podido lograr lo que hasta el momento sí he logrado”, les resaltó la funcionaria.

La agenda dirigida a los NNA incluyó los temas de Educación Sexual Integral, por Wildania Peralta, psicóloga clínica y especialista en sexualidad del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); Amore’ sin violencia, impartido por Ellis Veraliz de Jesús, especialista en liderazgo, trabajo social y desarrollo comunitario de Fondo de población de las Naciones Unidas (Unfpa); y una dinámica de reflexión sobre los temas tratados moderado por Scheni C. Fabián, psicóloga clínica de Supérate.

En el caso de los padres, madres y tutores, el tema de Eduación Sexual Integral estuvo a cargo del psicólogo clínico Alejandro Kepp; y la prevención de violencia en las relaciones de pareja y proyecto de vida estuvo a cargo de Pedro Reyes, psicólogo especialista en proyecto de vida. Semiramis Medina, psicóloga clínica y experta en temas de familia de Supérate, estuvo como moderadora en este último tema.

La actividad se realizó a propósito de la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y la promoción e implementación de la Política Pública para la Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y el Embarazo Adolescente, lanzada por el Gobierno, en diciembre del año 2021.

Relacionado