«Super Mario» supera los 1.000 millones de dólares de taquilla en todo el mundo

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – «Super Mario Bros.: la película» sigue dominando la taquilla de Estados Unidos y Canadá y se convirtió en el primer film del año en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos a nivel mundial, según estimaciones del domingo de la firma especializada Exhibitor Relations.

La película de animación inspirada en el videojuego del mismo nombre, producida por los estudios Universal, Nintendo e Illumination, facturó este fin de semana en Estados Unidos y Canadá 40 millones de dólares, manteniéndose así en lo más alto del ranking.

Desde su estreno en los cines el fin de semana de Pascua, la cinta cosechó en esos dos países más de 490 millones de dólares y otros 532 millones de dólares en el resto del mundo, según Exhibitor Relations, totalizando 1.020 millones de dólares en cuatro semanas.

Es el primer largometraje que supera ese umbral este año, y solo el décimo de animación, según la revista The Hollywood Reporter.

Al film del fontanero bigotudo le sigue la película de terror «Evil Dead Rise», que en su segundo fin de semana en los cines registró 12,2 millones de dólares en ingresos.

Las actrices Lily Sullivan y Alyssa Sutherland protagonizan este baño de sangre, interpretando a dos hermanas que deben luchar contra una gran cantidad de criaturas demoníacas.

En tercer lugar, con 6,8 millones de dólares, está el debutante «Are You There God? It’s Me, Margaret» (¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret), una comedia dramática basada en el libro infantil de Judy Blume.

Es «un buen comienzo» para una película así, según el experto David Gross, quien destacó «críticas ditirámbicas y reacciones de los espectadores».

A «John Wick: Capítulo 4» todavía le va bien después de seis semanas de funcionamiento, y con 5 millones de dólares en ingresos ocupa el cuarto lugar.

En este nuevo capítulo de la exitosa saga, Keanu Reeves repite su papel de asesino a sueldo que lucha contra un grupo criminal internacional.

Y mostrando el atractivo perdurable de la franquicia de «Star Wars», el relanzamiento de Disney de «El retorno del Jedi» ocupó el quinto lugar, con 4,8 millones de dólares de recaudación.

Aquí está el resto de los 10 principales:

6. «Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones» (4,1 millones de dólares)

7. «Air» (4 millones)

8. «Ponniyin Selvan: II» (3,7 millones)

9. «The Covenant» (3,6 millones)

10. «Suzume» (3,3 millones)

