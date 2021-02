Super Bowl 2021: The Weeknd no encanta con su presentación y le llueven los memes

EL NUEVO DIARIO, TAMPA.- En años pasados, muchos espectadores sintonizaban el Super Bowl no solo por el atletismo y la emoción del fútbol, ​​sino también para disfrutar de los comerciales y la actuación del medio tiempo que se transmitían durante uno de los eventos deportivos más populares de Estados Unidos.

A este entretenimiento de la noche, también se le suman los comentarios que realizan los internautas a través de sus redes sociales, y con ellos, los inevitables memes. Sin duda alguna, los momentos más memorables de la noche del domingo vinieron de la actuación de medio tiempo del artista canadiense The Weeknd.

El artista cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, interpretó un popurrí de sus éxitos, entre ellos “Blinding Lights”, “Can’t Feel My Face” y “The Hills”, frente a una gran cantidad de cantantes de coro con apariencia de robot.

En un momento durante la actuación, The Weeknd entró en lo que parecía ser un pasillo dorado y parecía como si se estuviera filmando a sí mismo mientras cruzaba confusamente el pasillo. Rápidamente, las redes sociales se apoderaron de un clip de 3 segundos de The Weeknd caminando por el salón dorado, la cámara temblaba mientras el cantante fingía desorientación.

“Cuando pierdes tu teléfono en tu casa y está en modo silencioso”, escribió una usuaria bajo el nombre de Emily Singer.

When you lose your phone in your house and it’s on silent mode pic.twitter.com/Kd0pjwwv2V

— Emily C. Singer (@CahnEmily) February 8, 2021