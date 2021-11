(VIDEO) Suns llegan a 12 triunfos consecutivos con paliza a Nuggets, sin Jokic

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX, EE.UU.- La marcha triunfal de los Phoenix Suns se mantuvo una jornada más después que vencieron con facilidad por 126-97 a los Denver Nuggets, que siguieron sin el pívot estelar el serbio Nikola Jokic, lesionado en la muñeca derecha., informaron este lunes medios deportivos.

El alero Cam Johnson logró su mejor marca como profesional al aportar 22 puntos, El pívot bahameño Deandre Ayton también tuvo 21 tantos y los Suns iniciaron con todo para extender su racha ganadora a 12 partidos consecutivos con paliza ante los Nuggets.

Los Suns anotaron 48 puntos en el primer periodo que les dio una ventaja parcial de 20 tantos, tras anotar 17 de 22 tiros de campo (77,3%), incluyendo siete de ocho triples.

Cam Johnson drops a career-high 22 PTS and @DeandreAyton scores 21 in the @Suns' 12th win in a row 🔥 pic.twitter.com/tIzPcP7nyf

