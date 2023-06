Sunak rechazó intervenir para favorecer los nombramientos de Boris Johnson a los Lores

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha revelado este lunes que rechazó intervenir para conseguir que prosperarán algunos de los nombramientos que su colega Boris Johnson hizo para colocar a sus aliados en la Cámara de los Lores (alta, no electa).

«Boris Johnson me pidió que hiciera algo a lo que no estaba dispuesto, porque no creí que fuera lo correcto», ha dicho Sunak, al ser preguntado por la prensa sobre el asunto durante el congreso de tecnología London Tech Week.

El líder conservador ha precisado que Johnson, que fue primer ministro del 24 de julio de 2019 al 6 de septiembre de 2022, le pidió bien que «invalidara» la decisión de la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores (Holac, en inglés), que evalúa los candidatos propuestos por los antiguos jefes de Gobierno, o que «hiciera promesas a la gente».

«No estaba dispuesto a hacerlo. No pensé que fuera lo correcto, y, si a la gente no le gusta, peor para ellos», añadió.

Sunak respondió así a los diputados conservadores que le acusan de haber bloqueado la concesión de un escaño en los «lores» a al menos tres políticos afines a Johnson, cuyos nombres no aparecieron en la lista oficial difundida el viernes por el Holac.

El comité ha explicado que, tras hacer una evaluación independiente, decidió no aceptar ocho de los 16 nombres incluidos en el listado propuesto por el antiguo primer ministro, como era su derecho como jefe de Gobierno saliente tras el anuncio de su dimisión en julio de 2022.

Dos de los aspirantes no admitidos a la cámara alta británica, Nadine Dorries y Nigel Adams, dimitieron el mismo viernes de su escaño en la Cámara de los Comunes, lo que significa que habrá elecciones parciales en sus respectivas circunscripciones que podrían perjudicar el mandato de Sunak.

Dimitió también como diputado ese día el propio Johnson, en protesta por las conclusiones de un informe, aún no publicado oficialmente, de la Comisión de privilegios de los Comunes sobre si mintió al Parlamento al sostener que no hubo fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia.

El comité dará a conocer en los próximos días su investigación, en la que se cree que recomienda la suspensión de Johnson, entre otras sanciones.

