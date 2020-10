Sun Tzu en la derrota de Danilo

Don Juan Bosch siempre nos hizo saber que la política era la continuación de la guerra en tiempos de paz; y que la guerra era la misma política, cuando ya se habían agotado todos los mecanismos de entendimiento entre las partes en conflicto.

Una de las tácticas aconsejada por el legendario maestro chino de la guerra Sun Tzu, es la de las apariencias; por ejemplo, aparentar que eres débil, cuando en realidad eres fuerte, y por el contrario a veces mostrar una fortaleza que solo tú sabes que no tienes.

El Lic. Felucho Jiménez desde mediados del 2018, declaraba que había sido encargado por el Ex presidente Medina para que dijera que él no pensaba en una tercera reelección; eso era lo que Medina quería que todo el mundo pensara, incluso él mismo en una entrevista muy peculiar, dentro de un vehículo le declaró a una periodista que no correría por otro período.

Esta táctica de aparentar no querer lo que en realidad quería, no le funcionó a Danilo Medina porque es muy difícil mantener un objetivo en secreto, cuando para conseguir éste tienen que participar muchas personas con diferentes características.

Para un jefe político o militar, deviene en un gran problema los cambios de estrategias, y más cuando tienen que ser realizados en cortos períodos de tiempo.

Danilo fraguó su plan de continuidad esperanzado en la llamada Ley de partidos y agrupaciones políticas; de ahí debió salir la coyuntura electoral, que le permitiera a él imponerse plebiscitariamente como candidato del PLD; pero esta ley tan controvertida y cuestionada terminaría minando el terreno de su estrategia.

El tiempo apremiaba, y el Ex presidente necesitaba otro bajadero para una nueva re postulación; en ese momento olvidó de nuevo al maestro de la guerra Sun Tzu; eligió un pedregoso terreno donde trabar la batalla por imponer su perpetuación en el poder; ese campo donde caerían vencidas sus pretensiones sería el Congreso Nacional.

Los jardines frontales del Congreso, fueron el escenario perfecto donde el Dr. Leonel Fernández concentraría las huestes populares, que harían desistir aquellos congresistas que habían enloquecido tomando de la misma agua que el presidente Medina.

A estas manifestaciones por el respeto a la Constitución, vendría a sumarse la llamada del Secretario de Estado Norteamericano Mike Pompeo, advirtiendo a Danilo Medina sobre la peligrosidad de sus pretensiones.

Así el 22 de julio del 2019, el Ex presidente concurre ante las cámaras de televisión, para negar lo que era obvio para todos los dominicanos; las mentiras de esa noche fueron el acta de rendición de sus sueños de permanencia.

A partir de ese momento sus errores se sucederían en cascada, para llevarse de encuentro su partido y toda aquella estructura de poder, que cayó como un castillo de naipes.