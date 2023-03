“Súmate, queremos un cambio”, la campaña que busca poner fin a la violencia con educación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de profesionales de diversas áreas se unió este martes, para poner en marcha la campaña de concientización contra violencia de género en la sociedad dominicana, bajo el argumento de que la única forma de corregir y prevenir conductas nocivas es educando.

Esta iniciativa coordinada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en compañía de la psicóloga Angélica García Ariza, la socióloga Modestina Contreras, la diseñadora de interiores María Martínez, la licenciada en contabilidad Hilda Gutiérrez Brito, la ginecóloga Amelia Ledesma Duval, la piscologa clínica Halssin Ramos y la periodista Ana Francisca Almonte Novas, persigue unir todos los sectores de la vida nacional para atacar de manera conjunta la ola de violencia que azota la República Dominicana.

“Queremos un cambio, súmate por una mejor sociedad”, fue lema adoptado por este activismo que a través de diversos actores que hablarán en el programa “Con la Dra. Controversia”, todas las semanas, procurando poner fin a los maltratos físicos y verbales, constituidos como la violación a los derechos humanos más generalizada en todo el mundo.

El conglomerado de féminas expuso en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, que son muchos los factores que influyen o que pueden generar un ambiente violento, de ahí la necesidad de que sea abordado desde diversas áreas.

(Ver programa).

Luego de compartir su conocimiento al respecto, en conjunto, estas féminas realizaron un llamado a los medios de comunicación, y los diversos sectores que convergen en la sociedad, a unificar fuerzas para impactar todo el territorio nacional con un mensaje carago de valores que pueda cambiar la realidad radiactiva existente.

“Unidos en una sola voz, decimos no, mil veces no, a la violencia, no importa de quien venga”, fue la frase con la comunicadora y tanatologa Krismeli Brito cerró la primera ronda esta campaña.

¡Súmate!

